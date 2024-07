Un Passo dal Cielo Anticipazioni 15 luglio 2024, Repliche: Francesco geloso di Emma. Le cose si complicano!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Passo dal Cielo in onda, in replica, il 15 luglio 2024, vedremo che tra Francesco ed Emma ci sarà molta tensione mentre tra Eva e Cristina sarà guerra aperta ma... Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Fiction.

Nuovo appuntamento settimanale con le repliche di Un Passo dal Cielo. Le Anticipazioni e le Trame della puntata della Fiction, in onda il 15 luglio 2024, alle ore 14.05, ci rivelano che Emma difenderà il Maestro e scatenerà la gelosia di Francesco. Cristina cercherà di escludere Eva dalla festa di compleanno di Vincenzo mentre Eva licenzierà la sorella di Huber. La guerra tra le due donne sarà sempre più accesa. Tommaso verrà accusato di omicidio e durante le indagini per scoprire la verità sulla morte di Stephen emergeranno alcuni dettagli sull’omicidio della sorella di Zoe.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: si concludono le repliche della quarta stagione

Si concludono le repliche della quarta stagione di Un Passo dal Cielo. Lunedì 15 luglio 2024 andranno in onda la penultima e ultima puntata della prima stagione con Francesco Neri, sostituto di Pietro Thiene. Da martedì 16 luglio 2024 si continuerà con la quinta stagione, sempre con Daniele Liotti e con Enrico Iannello, nei panni di Vincenzo Nappi. Il vice questore sarà protagonista di episodi molto complicati, che lo porteranno a vivere uno dei momenti più belli della sua vita ma anche tra i più difficili: diventare padre.

Le repliche di Un Passo dal Cielo continueranno a essere trasmesse sino ad agosto inoltrato. Saranno poi sostituite da quelle di Che Dio ci Aiuti, che ci faranno compagnia fino al 9 settembre 2024, quanto arriveranno le puntate inedite de Il Paradiso delle Signore 9.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Ferita mortale

Roccia viene aggredito e ferito gravemente all’uscita di un centro commerciale. La polizia e la forestale si mettono immediatamente alla ricerca dell’aggressore, convinti di poterlo presto stanare. Dopo il ritorno e il riavvicinamento con Livia, Francesco cerca di evitare Emma e lei fa lo stesso. L’etologa rischia però di mettersi nei guai. È lei infatti a spingere il Maestro a fare i conti con il suo passato e con gli errori commessi. Eva e Cristina sono in guerra e la prima, scossa dalla gelosia e presa dall’ira, decide di licenziare la sua rivale e di gestire da sola il b&b. La sorella di Huber non si lascia però sopraffare in questo modo e decide di combattere per impedire che i suoi piani vengano boicottati.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Il volto del Demone

Tommaso viene trovato sul cadavere di Stephen e le prove sembrano tutte contro di lui. Sia la polizia che la forestale non credono che il ragazzo possa davvero aver commesso l’omicidio e collaborano per scoprire cosa sia davvero accaduto. Le indagini portano a scoprire qualcosa di più sulla morte della povera Eleonora, la sorella di Zoe. Tra Francesco ed Emma c’è molta tensione, soprattutto perché l’etologa si ostina a difendere il maestro e Neri ne è geloso. Huber e sua sorella stanno organizzano una festa a sorpresa per Vincenzo e Cristina vuole escludere Eva per ripicca. Purtroppo le cose non vanno secondo i suoi piani.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.