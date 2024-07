Un Posto al Sole Anticipazioni 15 luglio 2024: Manuel è nei guai! Troverà il coraggio di dire tutto a Rosa?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 luglio 2024 su Rai3. Nell’episodio vedremo che Manuel non saprà cosa fare. Pasquale gli darà ancora il tormento.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 luglio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Manuel si troverà in grandi difficoltà. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il piccolo Renda sarà di nuovo tormentato da Pasquale. Il bulletto lo prenderà di nuovo di mira e il bambino non saprà né come difendersi né se la soluzione giusta sia quella di parlarne con la madre. Intanto Samuel cercherà di riappacificarsi con Micaela dopo la loro ultima discussione. Riuscirà il Piccirillo a convincere la ragazza a salvare la loro relazione? Ornella invece si troverà a gestire un caso molto delicato in cui dovrà usare tutto il suo intuito e tutta la sua professionalità.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuel in difficoltà

Il ritorno a casa di Rosa e Manuel è stato duro per entrambi. La Picariello ha dovuto affrontare l’ira dei suoi vicini, che non hanno gradito né la sua lotta né il suo rientro a testa alta. Per fortuna la sorella di Eduardo sa come difendersi e come tirare fuori le unghie e molto presto dovrà farlo anche per proteggere il suo bambino. Manuel si troverà infatti ad affrontare di nuovo Pasquale. Il bulletto lo ha già preso di mira, lo ha insultato dandogli del codardo e gli ha fatto un occhio nero. La situazione tornerà a essere pericolosa tra i due e il Renda potrebbe non voler informare sua madre. Il ragazzino non saprà infatti se avvertire la sua mamma e di conseguenza pure suo padre, possa complicare le cose e tenterà, come già fatto, di dissimulare. Ma sino a quando ci riuscirà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel alla riconquista di Micaela

Micaela ha dato una svolta alla sua storia con Samuel. La Cirillo ha voluto rendere il loro amore più trasgressivo ma questo non è piaciuto al Piccirillo, che ha trovato il coraggio di dirglielo. Peccato che la sua confessione non abbia dato i risultati sperati. La sorella di Serena e Manuela ha reagito molto male e ha cominciato ad allontanarsi da lui. L’aiuto chef dovrà trovare il modo giusto di salvare il loro rapporto e per convincere la ragazza a non chiudere i ponti solo perché lui desidera più romanticismo tra loro. Micaela cederà, almeno per questa volta, alle richieste del suo compagno?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Ornella alla riscossa

Ornella è riuscita a convincere Luca, grazie anche a Giulia, a lasciare il ruolo da primario e a stare più attento alla sua salute. La Bruni ha impedito che il suo collega facesse dei danni irreparabili e fosse distrutto dai sensi di colpa e si troverà a dimostrare ancora una volta il suo intuito e la sua grande professionalità, quando si presenterà davanti a lei un nuovo caso, molto delicato. La dottoressa farà sfoggio di tutte le sue conoscenze ma soprattutto della sua esperienza.

