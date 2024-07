Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 luglio 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 11 luglio 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 11 luglio 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 11 luglio 2024 - Vincenzo e Cristina finiranno per avere una notte brava mentre Francesco ed Emma condivideranno la palafitta. La vita di tutte e due le “coppie” verrà sconvolta dal ritorno di persone importanti del passato... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 11 luglio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 luglio 2024 - Alberto continuerà ad andare alla deriva e con il suo comportamento, sempre più senza controllo, rischierà di mettere in pericolo lui e gli altri. Nella sua rete purtroppo ci finirà Luca, che se la vedrà molto brutta. Intanto Samuel non saprà più come gestire il comportamento trasgressivo di Micaela. Stanco di questo atteggiamento e desideroso di un po’ di romanticismo, il Piccirillo affronterà la fidanzata e le spiegherà le sue motivazioni. Ida sarà sempre più in difficoltà ma spererà che con il tempo la tensione che prova svanirà così velocemente come è comparsa. Tra Rosa e Don Antoine crescerà l’intesa mentre Manuel starà per fare un incontro molto poco piacevole... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

