Un Passo dal Cielo Anticipazioni 11 luglio 2024, Repliche: Il passato bussa alla porta di Emma e Cristina!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa vedremo nelle puntate di Un Passo dal Cielo, in onda su Rai1 – in replica – l'11 luglio 2024 alle ore 14.05. Nei tre episodi della Fiction con Daniele Liotti, intitolati Preda Innocente, L’Uomo dei Lupi e Radici, succederà che Vincenzo e Cristina finiranno per avere una notte brava mentre Francesco ed Emma condivideranno la palafitta. La vita di tutte e due le “coppie” verrà sconvolta dal ritorno di persone importanti del passato.

Un Passo dal Cielo: la quarta stagione in replica su Rai1

Un Passo dal Cielo continua a farci compagnia nei pomeriggi di Rai1 con le repliche delle prime stagioni. Lo scorso 5 luglio 2024 è arrivata la quarta stagione, la prima senza Terence Hill e con Daniele Liotti al suo posto, nel ruolo di Francesco Neri. La Fiction continuerà a essere trasmessa sino a fine agosto, poi sarà sostituita da Che Dio Ci Aiuti, che lascerà a sua volta il posto alla nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, in partenza il 9 settembre 2024.

L’ottava stagione, inedita, di Un Passo dal Cielo è invece in fase di produzione. Il cast è tornato a girare a San Vito di Cadore.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Preda Innocente

A San Candido non c’è pace. La vittima stavolta è un produttore di yogurt e marmellate, con gravi problemi famigliari alle spalle. L’imprenditore è stato assassinato e la polizia deve sbrigarsi per capire chi sia l’assassino e se possa tornare ad agire. Intanto dopo essersi svegliata dal coma in cui era caduta, Emma – in convalescenza – prende una decisione molto importante quanto difficile sul suo futuro. La donna decide di non dire nulla a Francesco, che si è già preoccupato fin troppo per lei. Eva invece è partita e Vincenzo è alle prese con le ultime pratiche per la chiusura del bed and breakfast e con un… lama.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: L’Uomo dei Lupi

Ritornato da una battuta di caccia, un uomo allerta la polizia dicendo di aver trovato un cadavere. Purtroppo del corpo non vi è più traccia e un giovane che vive in simbiosi con i lupi sembra essere coinvolto in questo strano caso. Francesco ed Emma si trovano a condividere la palafitta come fossero una coppia mentre Cristina, con Eva fuori dai giochi, si convince che lei e Vincenzo possano anzi debbano ributtarsi in pista. Secondo la donna è naturale che conoscano altre persone. Purtroppo i loro tentativi di fare nuove conoscenze finiscono per avere delle conseguenze piuttosto inaspettate.

Trame e Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Radici

Al commissariato arriva una signora in evidente stato di shock. La donna deve denunciare la scomparsa del figlio e poi sviene all’improvviso. Emma e Francesco continuano a vivere nella palafitta ma vengono sorpresi dall’arrivo di Carlo, una persona del passato molto importante per l’etologa. Vincenzo e Cristina fanno i conti con la loro notte brava ma presto devono vedersela pure con Hans, l’ex della sorella di Huber.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.