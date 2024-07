Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 luglio 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 10 luglio 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 10 luglio 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 10 luglio 2024 - Francesco e Vincenzo alle prese con dei casi molto complicati. I due scopriranno che Eleonora, la sorella di Zoe, è morta mentre Eva dovrà partire per Los Angeles. Emma avrà un malore e finirà in coma mentre Nappi, dopo aver incontrato il figlio di Silvia, sentirà il desiderio di paternità. Scoprirà però che la sua compagna non è ancora pronta a mettere da parte momentaneamente la sua carriera per diventare madre... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 10 luglio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 10 luglio 2024 - Eugenio prenderà in seria considerazione le richieste di Lucia. Nicotera accoglierà volentieri la proposta della sua amata collega di rendere il loro rapporto più serio. Per accontentarla organizzerà un incontro tra lei e Antonio, affinché suo figlio conosca la donna che lui desidera avere al suo fianco ora più che mai. Intanto Marina cercherà di riavvicinare Roberto e Filippo ma il suo intervento non avrà successo. Diego vorrà dare sostegno a Ida, ultimamente molto sconfortata... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

