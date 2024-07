Un Passo dal Cielo Anticipazioni 10 luglio 2024, Repliche: Francesco nel panico. Emma è in coma!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Passo dal Cielo in onda, in replica, il 10 luglio 2024, vedremo Vincenzo litigare furiosamente con Eva mentre Francesco correrà al capezzale di Emma, caduta in coma. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Fiction di Rai1.

Nuovo appuntamento settimanale con le repliche di Un Passo dal Cielo. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Fiction, in onda il 10 luglio 2024 alle ore 14.05, intitolati Oltre L’Infinito, La Ragazza del Lago e La Bella Addormentata.

Nelle puntate vedremo Francesco e Vincenzo alle prese con dei casi molto complicati. I due scopriranno che Eleonora, la sorella di Zoe, è morta mentre Eva dovrà partire per Los Angeles. Emma avrà un malore e finirà in coma mentre Nappi, dopo aver incontrato il figlio di Silvia, sentirà il desiderio di paternità. Scoprirà però che la sua compagna non è ancora pronta a mettere da parte momentaneamente la sua carriera per diventare madre.

Un Passo dal Cielo: la quarta stagione in onda per tutto luglio 2024

La quarta stagione di Un Passo dal Cielo è arrivata su Rai1, in replica, lo scorso 5 luglio 2024 e ci farà compagnia per tutto il mese di luglio. La Fiction con Daniele Liotti sarà nel palinsesto dell’ammiraglia Rai sino a fine agosto, quando sarà sostituita dalle repliche di Che Dio ci Aiuti. Il 9 settembre 2024 arriveranno invece le puntate inedite de Il Paradiso delle Signore 9, piene di novità e di new entry.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Oltre L’Infinito

San Candido viene scosso dalla tragica morte di un giovane base jumper, che si schianta durante un volo. La dinamica non sembra essere quella di un semplice incidente ed è chiaro che ci sia sotto qualcos’altro, probabilmente un omicidio. Francesco si è riavvicinato a Livia ma è stato solo un momento. Neri e la sua ex moglie, dopo questa illusione, si sono detti di nuovo addio e il forestale ha modo di farsi più vicino a Emma, con cui si trova a curare il cavallo malato di Zoe. Tra Vincenzo ed Eva le cose non vanno bene; tra i due c’è molta tensione e finiscono per litigare dopo che il commissario scopre che la fidanzata deve partire per Los Angeles per due settimane. Huber cerca di trovare un modo per farli riappacificare.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: La Ragazza del Lago

La famiglia di Zoe non si capacita della scomparsa di Eleonora. Purtroppo il corpo della ragazza viene ritrovato nel lago e la polizia, insieme alla forestale, cominciano a indagare per scoprire cosa sia successo alla giovane e chi possa averla assassinata. Francesco si occupa della povera Zoe, distrutta. Neri tenta di confortarla ed Emma, anche lei molto turbata, gli dà una mano. Intanto il figlio di Silvia arriva a San Candido e spiazza Vincenzo. Il piccolo pensa che Nappi sia suo padre. Emma si sente male e perde conoscenza mentre Eva scopre di non essere incinta e tra lei e il suo fidanzato cresce la tensione. I due capiscono di volere cose molto diverse dalla loro relazione: Eva non vuole mettere in standby la sua carriera mentre il commissario vuole una famiglia.

Trame e Anticipazioni Un Passo dal Cielo: La Bella Addormentata

San Candido viene sconvolto da una duplice tragedia. Un ragazzino, amico della figlia di Huber, cade dalle rovine di un castello vicino al paese mentre una giovane donna viene ritrovata in fin di vita. Il primo caso sembra essere un incidente mentre il secondo sembra essere stato causato da un pirata della strada. La verità però è ben diversa da quella che appare. Vincenzo ha capito che lui ed Eva vogliono cose molto diverse e si convince che la relazione con la sua compagna sia finita. Si lascia quindi coinvolgere da Huber in un torneo di curling. Francesco è ancora al capezzale di Emma, caduta in coma dopo il suo improvviso malore.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.