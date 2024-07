Un Posto al Sole Anticipazioni 10 luglio 2024: Eugenio presenta Lucia ad Antonio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 10 luglio 2024. Le Trame dell’episodio della Soap ci rivelano che Eugenio deciderà di fare un passo in avanti nella sua storia con Lucia mentre Viola sarà in ansia per Damiano.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 10 luglio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Eugenio prenderà in seria considerazione le richieste di Lucia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Nicotera accoglierà volentieri la proposta della sua amata collega di rendere il loro rapporto più serio. Per accontentarla organizzerà un incontro tra lei e Antonio, affinché suo figlio conosca la donna che lui desidera avere al suo fianco ora più che mai. Intanto Marina cercherà di riavvicinare Roberto e Filippo ma il suo intervento non avrà successo. Diego vorrà dare sostegno a Ida, ultimamente molto sconfortata.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Eugenio fa conoscere Antonio a Lucia

Le cose vanno a gonfie vele tra Eugenio e Lucia. I due si sono avvicinati moltissimo ultimamente e sembra che facciano davvero sul serio. La Cimmino desidera però di più dalla loro relazione e vuole fare sul serio. Nicotera penserà di accontentarla e penserà all’unico modo che possa davvero farla sentire parte del suo mondo e completamente inclusa nella sua vita. Il magistrato deciderà di presentarle ufficialmente Antonio e di spiegare al figlio che Lucia è la donna che suo padre ama. Come andrà questo incontro? C’è aria di matrimonio in quel di Napoli?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina tenta di riappacificare Roberto e Filippo

Marina è molto in pensiero per suo marito e non solo perché ha perso più volte il controllo per via di Tommaso ma anche perché ha finito per allontanarsi da Filippo. La Giordano cercherà di aiutare il consorte a riappacificarsi con suo figlio ma il suo intervento si rivelerà infruttuoso. I due uomini non avranno intenzione di chiedersi scusa a vicenda. Intanto Diego, dopo aver chiesto a Ida di sposarlo e non aver ancora ricevuto una risposta affermativa, si impegnerà a dare conforto alla sua amata, molto delusa da come si stanno mettendo le cose.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola in ansia per Damiano

La partenza di Clara ed Eduardo ha inasprito Torrente. Il boss vuole giustizia e visto che non potrà colpire né Sabbiese né la sua mogliettina, potrebbe virare verso qualcun altro. Viola teme che la vittima del criminale possa essere Damiano, che ha accettato di mettersi nuovamente in pericolo, per aiutare il suo amico ma soprattutto per stanare i criminali che stanno tormentando il quartiere e hanno preso di mira persino Rosa. Nelle prossime puntate, la Bruni tremerà ancora di più anche perché è probabile che Manuel finirà nei guai per colpa delle azioni del padre.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.