Un Passo dal Cielo Anticipazioni 13 agosto 2024, Repliche: Ultimo atto. Manuela vendica la morte di Roberta!

Nella puntata di Un Passo dal Cielo in onda, in replica su Rai1, il 13 agosto 2024 vedremo che Manuela riuscirà a fare giustizia e Vincenzo prenderà la decisione finale sul suo rapporto con Carolina. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame Complete degli episodi della Fiction.

Nella puntata di Un Passo al Sole in onda su Rai1, in replica, il 13 agosto 2024, alle ore 14.05, Manuela, Nathan e Adele devono unire le forze per impedire a Paron di controllare completamente Mirko. La Nappi e il suo nuovo amico, l’uomo degli orsi, prometteranno di fare di tutto per aiutare il ragazzo. Intanto la verità sulla morte di Roberta sta per venire a galla mentre Vincenzo non solo dovrà rimettere in sesto la sua vita sentimentale ma anche prendere una decisione sul suo futuro con Carolina. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame Complete dell’episodio finale intitolato L’Ultima Verità.

Un Passo dal Cielo: si concludono le repliche della settima stagione della Fiction

Manca solo una puntata alla fine delle repliche di Un Passo dal Cielo. Il 13 agosto 2024 andranno in onda gli ultimi episodi della settima stagione della Fiction. Per rivedere Vincenzo e Manuela dovremo aspettare il 2025, quando arriverà l'ottava stagione - attualmente in fase di lavorazione - con i nuovi episodi.

A farci compagnia nei pomeriggi estivi di Rai1 ci penserà Che Dio ci Aiuti, che verrà trasmessa sempre in replica, sino al 6 settembre 2024. Il 9 settembre 2024 invece tornerà Il Paradiso delle Signore con la nuova stagione, la nona totale e settima daily, piena di novità, colpi di scena e nuovi personaggi.

Un Passo dal Cielo tornerà nel 2025 con la nuova e ottava stagione, ora in fase di lavorazione. Anche per Che Dio ci Aiuti sono in arrivo episodi inediti, previsti per l’autunno del 2024.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: L’Ultima verità, prima stagione

Per Manuela è la resa dei conti. I segreti vengono tutti a galla quando Paron deve pagare per le sue azioni. Anche la morte di Roberta sembra aver trovato il colpevole. Nathan e Adele devono fare squadra con la Nappi per allontanare Mirko dal padre e per evitare che il ragazzo si faccia condizionare dalle sue pazze idee. Manuela non deve solo aiutare il ragazzo ma anche dare giustizia a Gregorio e sembra finalmente esserci riuscita.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: L’Ultima verità, seconda stagione

Per fare finalmente giustizia per la morte di Roberta e restituire a Gregorio la pace, Manuela deve affrontare un caso che la costringe a una disperata corsa contro il tempo. Nathan le promette di sostenerla e i due ragazzi prometteranno di spalleggiarsi l’uno con l’altro, sino a quando non avranno riportato Mirko dalla loro parte e impedito a Paron di fare ancora del male. Vincenzo invece deve rimettere in sesto la sua vita sentimentale e si trova a dover prendere una decisione finale sul suo rapporto con Carolina.

