Un Passo dal Cielo Anticipazioni 12 agosto 2024, Repliche: Per Manuela è arrivata la resa dei conti!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Passo dal Cielo, in onda il 12 agosto 2024, in replica su Rai1. Nei due episodi, per Manuela è arrivato il momento di fare i conti con il passato e con il tradimento di persone fidate.

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Passo dal Cielo in onda il 12 agosto 2024, alle ore 14.05, in replica su Rai1. Negli episodi intitolati Il Guardiano parte prima e Il Guardiano parte seconda, Manuela e Vincenzo si occuperanno del caso di un guardiano di un albergo sul lago, ritrovato in fin di vita. La Nappi capirà che il lago nasconde segreti e misteri, che coinvolgono pure la morte di Roberta. Per la poliziotta arriverà la resa dei conti. Intanto Vincenzo dovrà gestire la sua relazione con Carolina mentre Huber si troverà alle prese con la figlia incinta.

Un Passo dal Cielo: la Settima Stagione ancora in onda in replica su Rai1

Continuano a farci compagnia le repliche della settima stagione di Un Passo dal Cielo. La Fiction di Rai1 è tornata sulla rete ammiraglia della Rai a giugno 2024, per sostituire Il Paradiso delle Signore. Questa settimana saluteremo gli episodi dell’ultima stagione edita, che verrà seguita da Che Dio ci Aiuti. Il 9 settembre 2024 ritorneremo invece a Milano con Roberto Landi e Marcello Barbieri, alla direzione de Il Paradiso.

Gli episodi inediti de Il Paradiso delle Signore annunciano grandi novità e sorprese mentre per quanto riguarda Un Passo dal Cielo e Che Dio ci Aiuti, per entrambe le Fiction sono in arrivo le nuove stagioni.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Il Guardiano, parte prima

Il guardiano di un albergo situato sulla riva di uno splendido lago, viene trovato in fin di vita. Manuela e Vincenzo cominciano a indagare e tutto farebbe pensare al coinvolgimento della figlia. Ma a custodire il segreto non sarà la ragazza quando il lago stesso. Che storia ci sarà dietro? Manuela è tormentata dai fantasmi e si trova a scoprire qualcosa in più sulla morte di Roberta, proprio indagando su quest’ultimo caso. Oltre a segreti e bugie, la Nappi capirà che la scomparsa dell’amica è legata al tradimento di persone inaspettate e ritenute fidate.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Il Guardiano, parte seconda

Il caso del guardiano del lago si rivela portatore di nuove e sconvolgenti novità sulla vita di Roberta. Manuela capisce di essere finita in un vortice di bugie e tradimenti, che non avrebbe mai immaginato e che la porta a fare i conti con se stessa e con amare verità. Per la Nappi la resa dei conti è sempre più vicina. Intanto Vincenzo si trova a dover gestire la sua relazione, sempre più complicata, con Carolina mentre Huber ha perso il controllo dopo aver scoperto che sua figlia è incinta.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.