Il Paradiso delle Signore: ecco la Trama Ufficiale della nuova stagione in arrivo a settembre 2024 su Rai1

L'attesa diminuisce giorno dopo giorno. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, la nona e settima daily, sta per arrivare. Ma cosa succederà negli episodi inediti, in onda dal prossimo 9 settembre 2024? Scopriamo insieme la Trama ufficiale delle puntate della Soap.

Manca sempre meno al ritorno de Il Paradiso delle Signore. La nuova stagione, la nona e settima daily, arriverà su Rai1 il 9 settembre 2024 e sarà ricca di sorprese e novità ma anche di nuovi personaggi, che ci assicureranno un autunno e un inverno strepitoso. Per prepararci al meglio alla riapertura delle porte de Il Paradiso delle Signore ma anche della Galleria Milano Moda, ecco la trama ufficiale degli episodi inediti della Soap.

Il Paradiso delle Signore: ecco la trama della nuova stagione della Soap

Novità al Paradiso delle Signore

Roberto è il nuovo direttore de Il Paradiso delle Signore e lui e Marcello hanno preso le redini del grande magazzino, pronti a nuovi progetti per soddisfare le esigenze delle proprie clienti, sempre più emancipate e desiderose di novità. Gian Lorenzo Botteri avrà il compito di occuparsi sia della linea maschile che di quella femminile e quest’anno anche della moda giovanile. Si tratta di una rivoluzione per tutti e non sarà facile metterla in atto. Ma l’obiettivo sarà sempre quello di battere la concorrenza della GMM, che potrà contare sulla nuova stilista Giulia Furlan.

Mentre Roberto e Rosa si dedicheranno al Paradiso Market, Marcello si metterà alla ricerca di nuovo investitori. Barbieri vorrà dimostrare ad Adelaide di essere ancora il suo valido braccio destro. Matteo, di ritorno da Parigi, gli sarà di grande aiuto, soprattutto perché Portelli sarà alla ricerca del suo riscatto. Irene dovrà trovare una sostituta per Clara. La ragazza non sarà una Venere per un po’ di tempo, quello necessario per portare a termine una competizione ciclistica a squadre, che l’ha portata in Francia. La Cipriani assumerà Mirella, una ragazza madre che non riesce più a dare fiducia agli uomini. Agata e Delia saranno ancora tormentate per amore mentre Elvira sarà felice del suo rapporto con Salvo. Peccato però che la giovane dovrà convincere suo padre a dare una chance all’Amato e a smettere di avere pregiudizi per i meridionali. Armando e Alfredo saluteranno un nuovo aiutante, Enrico Brancaccio, che non vorrà in nessuno modo che si sappia del suo passato e che si troverà ad affrontare un amore impossibile.

Nuovi equilibri a Villa Guarnieri

Odile arriverà a Villa Guarnieri e Adelaide sarà molto felice di poterle stare vicino dopo la morte dei suoi genitori adottivi. La ragazza si troverà a dover ritrovare il suo equilibrio in un mondo che proprio non conosce e che le è estraneo. A renderla molto nervosa saranno i contrasti tra Adelaide e Umberto, che cercherà di portarla dalla sua parte. Si troverà poi a confrontarsi con Tancredi, ancora furioso contro Vittorio, e con la cugina Marta, che viene accusata di aver aiutato Matilde a fuggire con il suo amore.

Marta sarà poi protagonista di grandi novità, a partire dalla scoperta dei loschi piani di suo padre, che la porteranno a volersi allontanare dalla sua casa e cominciare una nuova vita e aprirsi a un nuovo amore. I Puglisi attenderanno il matrimonio tra Matteo e Maria ma non mancheranno le preoccupazioni di Ciro per l’onore di sua figlia, da sola in Francia. Concetta avrà il compito di calmare il marito e riportare la serenità in famiglia.

Il Paradiso delle Signore: ecco il cast completo della nuova stagione in arrivo su Rai1

Come vi abbiamo già anticipato, nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore arriveranno delle new entry. Non solo Mirella e la nuova stilista Giulia Furlan ma anche Odile ed Enrico. Ecco il cast completo de Il Paradiso delle Signore 9, settimo daily.

Il Paradiso delle Signore tornerà su Rai1 il prossimo 9 settembre 2024 con la nuova e nona stagione.