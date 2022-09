Un Altro Domani: Iago Garcia è Ventura nella Soap. Carriera e Vita Privata dell’attore

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio la vita privata e la carriera di Iago Garcia, ovvero Ventura nella soap Un Altro Domani, in onda su Canale 5.

Nel cast di Un Altro Domani c’è un attore conosciuto in Italia per aver partecipato ad un noto talent show dedicato ai Vip e a una serie Tv amatissima. Stiamo parlando di Iago Garcia, l’attore spagnolo che interpreta Ventura Vélez de Guevara nella soap in onda su Canale 5. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

Un Altro Domani, chi è Iago Garcia?

Nato a Ferrol, in Spagna, il 18 maggio 1979 sotto il segno del Toro, Iago Garcia prende sin dalla gioventù posizioni molto audaci nonostante la sua età, scegliendo di lasciare il suo Paese per capire cosa fare del proprio futuro a Londra. Qui, mente si mantiene facendo il cameriere e il commerciante nella capitale britannica, si appassiona alla recitazione e frequenta un corso che lo illumina: da grande sarà un attore. Iago torna così in Spagna, a Madrid, dove entra a far parte della Real Escuela de Arte Dramático. Grazie allo studio approfondito e al talento innato per la recitazione, Iago appare in alcune serie televisive e in spot pubblicitari, per poi ottenere il primo ruolo di spicco che lo fa conoscere al grande pubblico. Grazie al ruolo di Ernesto in Amare per sempre, serie tv in onda su TVE, l’attore si fa notare dalla produzione de Il Segreto che lo vuole a tutti i costi nel ruolo di Don Olmo Mesia, innamorato follemente e in modo preoccupante di Soledad Casto nonché ricco proprietario terriero. Nel 2015, Garcia lascia la soap per approdare nel cast di Una Vita dove impersona Justo Nunez. Grazie a queste due soap, Iago diventa piuttosto famoso anche in Italia, dove sia Il Segreto che Una Vita sono stati accolto con estremo entusiasmo dagli spettatori di Canale 5.

Iago Garcia è Ventura nella soap Un Altro Domani

Dopo essere diventato un volto amato delle soap spagnole, Iago Garcia viene notato da Milly Carlucci che lo vuole come ballerino Vip nell’undicesima edizione di Ballando con le Stelle, che vince grazie all’appoggio della ballerina professionista SamanthaTogni. Iago così entra nel circuito del piccolo schermo italiano e viene scritturato per Non dirlo al mio capo, nella seconda stagione della serie, per poi tornare in Spagna nel 2021 per il ruolo di Ventura Vélez de Guevara nella soap Un Altro Domani. Nel 2019, Iago appare anche nel film Bentornato Presidente con Claudio Bisio, pellicola diretta da diretto da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Per cinque anni, Iago è stato legato ad Eleonora Puglia ma un anno fa la coppia si è detta addio, cercando di non attirare troppo l’attenzione dei riflettori. L’attore turco, infatti, è molto riservato e non ama che si parli della sua vita privata, come dimostra anche il suo profilo Instagram, tutto dedicato a fotografie da book e ai suoi ultimi lavori come attore.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.