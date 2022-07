Un Altro Domani: ecco chi è veramente Kiros. Vita privata, carriera e foto dell'attore Ivan Mendes

Anticipazioni TV

Kiros Nsue è un personaggio chiave della soap Un Altro Domani. Conosciamo meglio l’attore che lo interpreta, Ivan Mendes.

La soap Un Altro Domani piace moltissimo ai telespettatori di Canale 5 ed è normale che sorga più di qualche curiosità sugli attori che interpretano i personaggi principali. Un ruolo chiave è dato a Kiros Nsue, un semplice operaio che osa innamorarsi della figlia del capo, Carmen Villanueva, in un’epoca in cui le differenze sociali e il colore della pelle avrebbero dovuto essere barriera più che efficaci per stabilire chi è al vertice e chi, invece, in fondo alla catena di montaggio. Il coraggio di Kiros è ammirevole, così come la breve ma intensa carriera di Ivan Mendes, l’affascinante attore che presta gli presta il volto.

Ivan Mendes è Kiros nella soap Un Altro Domani

Un Altro Domani sta spopolando tra i telespettatori di Canale 5, affascinati da questa soap che si snoda tra passato e presente, seguendo le vicende di Carmen Villanueva e della nipote Julia Maria Infante. Il racconto è spunto per diverse riflessioni, soprattutto quello incentrato sull’arrivo di Carmen nella colonia dove il padre Francisco sfrutta le persone di colore e i nativi per la sua fabbrica. E proprio uno di loro, Kiros Nsue, colpirà in maniera particolare Carmen, portandola a riflettere su quanto sia ingiusto che sia il colore della pelle a determinare le possibilità future e sociale di un individuo, che non sarà dunque mai conosciuto per le sue vere proprietà intellettuali o per i suoi talenti fisici. Kiros sa di rischiare grosso, non potendo mostrarsi coinvolto da Carmen, pena la morte o forse peggio, ma il sentimento che sente per la figlia del suo capo non conosce freni. A prestare il volto a Kiros è il giovane attore Ivan Mendes. Conosciamo meglio la sua carriera e scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata.

Un Altro Domani, chi è Ivan Mendes?

L’attore che presta il volto a Kiros in Un Altro Domani non è certamente propenso a condividere con il mondo preziose informazioni personali sul proprio conto. Quel che sappiamo di Ivan è che ha origini brasiliane ma vive in Spagna, dove si è appassionato al mondo del piccolo schermo e ha studiato recitazione. Nel 2017, dopo anni di preparazione, Ivan ha la sua prima occasione nel ruolo di John nella serie tv Esoty Alive. Qui, l’attore rimarrà per solamente dieci episodi, per poi conquistare il ruolo di attore protagonista nella pellicola Sara’s Notebook, film drammatico diretto da Norberto López Amado dove interpreta Jamir al fianco di Belén Rueda. Nel 2020, l’attore ottiene un ruolo minore nel film Adù per poi sbarcare su Telcinco con La qui se avecina. La vera svolta artistica, tuttavia, arriva con Un Altro Domani nel 2021, che rapisce e catalizza l’attenzione del pubblico di La 1 per poi approdare in altri Paesi, inclusa l’Italia su Canale 5. Ivan è geloso dlla sua privacy, su Instagram si mostra in pochi scatti in alcune località storiche o in foto d’artista che mettono in risalto il suo fascino. Al momento non sappiamo se l’attore sia impegnato, ma considerando che è molto giovane potrebbe tranquillamente essere single per impegnarsi nella carriera.

