Un Altro Domani Anticipazioni Spagnole: Ines sta molto male! Ecco che cos'ha...

Nelle nuove puntate di Un Altro Domani, Ines accusa un malore e, su insistenza di Ventura, si reca dal medico. La diagnosi getta la donna nello sconforto... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Spagnole della soap opera!

Ad oggi, Ines è felice tra le braccia di Angel. Le Anticipazioni spagnole delle puntate di Un Altro Domani, che ben presto andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che la libraia verrà sconvolta da un medico, il quale le dirà che lei è sul punto di entrare in menopausa. Per la signora Velez De Guevara questo sarà un duro colpo da incassare... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame iberiche della soap opera.

Ines dubita di Alicia, nelle Anticipazioni Spagnole di Un Altro Domani

Mentre noi vediamo Ines felice di poter continuare a viversi la sua relazione amorosa extraconiugale con Angel, i telespettatori spagnoli l'hanno già vista già di morale, a causa di uno strano malessere e di una terribile diagnosi. La moglie dello spietato Ventura, anzitutto, comincia a nutrire dei sospetti: Alicia, che è l'unica a conoscere la verità, vuole davvero aiutarla a mantenere segreta la sua scabrosa love story con il figlio di Patricia, oppure la sua volontà di esserle d'aiuto, in realtà, nasconde un secondo fine? Il giovane Godoy cerca di tranquillizzare la signora Velez De Guevara, ma quest'ultima ha in realtà ragione. La rossa, infatti, riesce persino a scovare qual è il nascondiglio in cui gli amanti s'incontrano per scambiarsi delle effusioni, e si mette sotto al letto mentre loro fanno l'amore...

Anticipazioni Spagnole Un Altro Domani: Ines non sta bene...

Intanto, sia il marito che il figlio si rendono conto che c'è qualcosa che non va in Ines. La donna sembra essere più stanca del solito. Ventura e Victor, allora, essendo preoccupati, cercano di scoprire quale sia il problema della signora Velez De Guevara, invitandola persino a prendersi almeno un giorno di pausa dalla libreria. L'imprenditrice, però, non ha alcuna intenzione di lasciare le redini del suo piccolo negozio ad Alicia, gelosa com'è di lei, e, quindi, va lo stesso a lavorare.

Una terribile diagnosi per Ines, nelle Anticipazioni Spagnole di Un Altro Domani

Ines si rende ben presto conto di non aver preso una saggia decisione: benché non si sentisse in forma, è andata in libreria, ed ora si sente peggio. Il coniuge, allora, insiste affinché la consorte si faccia quantomeno visitare da un dottore. Nonostante in principio tenti di opporsi, alla fine la futura suocera di Carmen deve cedere alle pressioni di Ventura. Il medico, al termine della visita, comunica alla signora Velez De Guevara che, a parer suo, lei sta entrando in menopausa. Ines faticherà ad accettare questa diagnosi, sapendo di essere ancora giovane per non essere più in età fertile. Ma il dottore ci avrà preso oppure no? Anticipazioni rivelano che non è detto che il medico le abbia dato la giusta diagnosi...

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.45.