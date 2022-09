Un Altro Domani Anticipazioni 2 settembre 2022: Il segreto di Ines ed Angel è in pericolo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 2 settembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale 5, Julia, grazie ad un misterioso benefattore, diventa l'unica proprietaria della bottega, dunque può restare in paese. Intanto, Maria viene a sapere che Cloe sta per raggiungere Dani. A Rio Muni, invece, Ines ed Angel hanno paura che Alicia possa raccontare la verità su di loro, mentre Victor è in attesa di Carmen, alla loro festa di fidanzamento...

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia resta in paese!

Julia non ha più alcuna chance di tenere aperta la bottega. Dopo aver rifiutato la proposta di Leticia, e nonostante la colletta fatta per lei dagli abitanti del paese, alla fine Julia ha dovuto riconoscere la sconfitta: non è stata in grado di restituire i soldi che sua madre le aveva prestato per avviare la sua attività. Tuttavia, proprio nel momento in cui si appresta a partire, l'imprenditrice in rovina riceve la notizia che qualcuno ha saldato il suo debito: ora è l'unica proprietaria della bottega! D'altra parte, il suo entusiasmo non è destinato a sopravvivere a lungo. Julia sta per scoprire qual è la causa della mancanza di energia di cui ha sofferto negli ultimi giorni... e non la prende per niente bene.

Cloe parte per andare da Dani, nella Puntata di Un Altro Domani del 2 settembre 2022

Maria è in ansia. La ragazza sta portando avanti la sua farsa, fingendosi un giovane che, da Madrid, chatta con Cloe. Maria ha spiegato al suo capo che, in realtà, lei ha la sensazione di fingere quando si fa chiamare con il suo nome di battesimo, e non quando si cala nei panni di Dani: Maria si è sempre sentita un maschio. Per tale ragione, la figlia di Elena è incapace di mettere un punto a questa situazione. Adesso, Maria ha come l'impressione che sia la migliore amica a non avere più intenzione di continuare a parlare con Dani: non le risponde più! La giovane, però, scopre invece che Cloe sta organizzando un viaggio nella Capitale per andare a conoscere il ragazzo con cui chatta di persona!

Un Altro Domani Anticipazioni: Ines ed Angel hanno paura di Alicia...

A Rio Muni, Ines ed Angel sono terrorizzati al pensiero che Alicia possa rivelare a qualcuno della loro relazione clandestina. La rossa, dopotutto, si sente tradita, tanto dalla sua datrice di lavoro quanto dall'ex fidanzato, e, si sa, chi si sente ferito può spesso essere assetato di vendetta. Se Alicia parlasse, e le probabilità sono alte, allora gli amanti segreti sarebbero costretti a dirsi addio per sempre, o peggio... Intanto, la colonia è in fermento per il grande evento: la festa di fidanzamento di Carmen e Victor. Peccato che, proprio in concomitanza di questa celebrazione, l'avventuriera abbia organizzato una fuga con Kiros...

