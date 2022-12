Un Altro Domani Anticipazioni Spagnole: Alicia pronta fare sesso con Angel! Lui tradirà Ines?

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Un Altro Domani, Alicia proverà a sedurre Angel... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Spagnole della soap opera!

Ad oggi, Alicia lavora ancora in libreria, ed è sempre ossessionata da Angel. Le Anticipazioni spagnole delle puntate di Un Altro Domani, che ben presto andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che la rossa consegnerà le sue dimissioni ad Ines per iniziare a lavorare con Ventura: in questo modo, avrà più tempo da trascorrere insieme all'amato. Alicia, però, si accorgerà che il Godoy le continua a sfuggire lo stesso, ed allora lo attirerà a sé con l'inganno... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame iberiche della soap opera.

Alicia si licenzia, nelle Anticipazioni Spagnole di Un Altro Domani

Mentre noi vediamo Alicia continuare a lavorare in libreria con Ines, e continuare a manipolarla affinché possa allontanarla da Angel, i telespettatori spagnoli l'hanno già vista prima consegnare le sue dimissioni alla donna e poi passare all'attacco con l'amato. La rossa comunica alla moglie di Ventura di essere intenzionata a licenziarsi, perché determinata ad intraprendere un altro tipo di carriera. La Acevedo, in un primo momento, si sente sollevata al pensiero di essersi liberata da Alicia, che, intanto, ha cominciato a trovare inquietante; tuttavia, quando scopre che è stato il marito ad offrire alla giovane il posto da interprete, la donna va nel panico!

Anticipazioni Spagnole Un Altro Domani: Alicia lavora per Ventura!

Per Ines non c'è alcun dubbio: Alicia ha accettato l'incarico offertole dal Velez De Guevara senior soltanto perché in questo modo avrà l'occasione di stare più vicina al Godoy, braccio destro dell'imprenditore. Ed in effetti, la libraia non si sbaglia. La rossa, approfittando del tempo che ha guadagnato per stare di più insieme ad Angel, sfrutta tutte le occasioni che le sembrano buone per tentare di avvicinarlo...

Alicia inganna Angel, nelle Anticipazioni Spagnole di Un Altro Domani

Estenuato dall'onnipresenza di Alicia, il migliore amico di Victor chiede alla madre di farle un favore: deve offrirle un altro impiego. Patricia prova ad accontentare il Godoy, ma non riesce nell'impresa: la giovane vuole continuare a lavorare per il signore di Rio Muni. Alicia, sempre più ossessionata dal ragazzo, mette in atto uno stratagemma per attirarlo a sé: gli manda un biglietto anonimo in cui gli propone d'incontrarsi nel capanno della foresta, ossia il rifugio dove Angel di solito s'incontra segretamente con la Acevedo. Il fratellastro di Carmen, certo che la mittente sia proprio l'amante, si precipita sul posto, dove, però, c'è la rossa! Alicia vuole sedurlo, ma Angel ribadisce che tra di loro non potrà mai esserci più di un'amicizia, perché lui ama Ines. A questo punto, tanto a quest'ultima quanto al Godoy sarà piuttosto chiaro che, se vogliono viversi in pace il loro amore clandestino, allora devono sbarazzarsi di Alicia; così, escogitano un piano per far sì che Ventura la licenzi! Peccato che i problemi per la coppia non siano che appena cominciati...

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.