Un Altro Domani Anticipazioni Spagnole: Ines in pericolo! Qualcuno la sta avvelenando...

Nelle nuove puntate di Un Altro Domani, Ines si convince che qualcuno stia attentando alla sua vita... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Spagnole della soap opera!

Ad oggi, Ines porta avanti la sua relazione extra-coniugale con Angel. Le Anticipazioni spagnole delle puntate di Un Altro Domani, che ben presto andranno in onda su Canale 5, ci mostrano che Alicia farà in modo che il figlio di Patricia lasci la sua amante. Sconvolta per la fine della love story, e continuando ad accusare un insolito malessere, la Acevedo inizierà a sentirsi nel mirino di qualcuno di spietato. Così, la libraia chiederà ad Enoa di non portarle più il cibo, sicura che ci sia un potenziale assassino che sta provando ad avvelenarla con ciò che mangia... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame iberiche della soap opera.

Ines non sta bene, nelle Anticipazioni Spagnole di Un Altro Domani

Mentre noi vediamo Ines felice di poter ancora godere della compagnia di Angel, i telespettatori spagnoli l'hanno già vista di tutt'altro umore. La donna ha iniziato a sentirsi più stanca del solito, tanto che Ventura e Victor, in apprensione, le hanno chiesto di non andare a lavoro e riposarsi. La Acevedo, però, gelosa di Alicia, non avrebbe mai e poi mai potuto lasciarle in mano la sua libreria ed ha disobbedito a marito e figlio. D'un tratto, tuttavia, la signora ha accusato un malore, ed è quindi diventato inevitabile che si facesse visitare da un medico.

Anticipazioni Spagnole Un Altro Domani: Ines sconvolta, Alicia ne approfitta...

Il dottore che ha visitato Ines le ha dato una diagnosi che l'ha sconvolta: a parer suo, sta entrando in menopausa. La donna si è sentita a disagio, e si è domandata come fosse possibile che alla sua età fosse già in quella fase della vita. La Acevedo, precocemente non più fertile, è in crisi. Ad approfittarne, neanche a dirlo, è Alicia. La rossa, notando lo stato d'animo del suo capo, capisce che è giunto il momento di giocarsi il tutto per tutto con l'amato: il Godoy deve essere suo! Alicia, d'altra parte, ha messo a punto un piano diabolico per riuscire nell'impresa...

Ines crede che qualcuno la stia avvelenando, nelle Anticipazioni Spagnole di Un Altro Domani

La ragazza scopre che Ines ha sottratto del denaro ed dei documenti al Velez De Guevara senior, intenzionata a far ricadere la colpa sul figlio di Patricia affinché il consorte lo licenziasse. L'imprenditrice, infatti, non vuole che Ventura continui a trascinare Angel nel suo mondo fatto di sotterfugi e, peggio, azioni criminose. Alicia, allora, mette al corrente lo spietato uomo d'affari di ciò che la Acevedo ha fatto, e gli consiglia di rinchiuderla in un sanatorio: questi gesti folli non possono che essere stati compiuti da una persona mentalmente instabile. Una volta entrato a conoscenza della verità, il Velez De Guevara senior, però, sceglie di chiudere la moglie in una stanza della loro villa. Intanto, anche l'amante viene a sapere che cosa ha combinato Ines e, amaramente deluso, chiude con lei. A questo punto, disperata tanto per la fine della love story con il Godoy quanto per la menopausa, la Acevedo si confida con Enoa. A quest'ultima la donna confessa di non voler più mangiare il cibo che le porta ogni giorno, certa che qualcuno la stia avvelenando attraverso di esso. Ma chi è in cima alla lista dei sospettati di Ines? Ovviamente, lei ha la sua teoria...

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 15.45.