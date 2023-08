Un Altro Domani, Anticipazioni Finale di Stagione: cosa succede a Carmen e Julia?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni sul finale di stagione di Un Altro Domani, la soap spagnola in onda su Canale 5. Ecco cosa accadrà a Carmen e Julia.

Manca sempre meno alla messa in onda dell’ultima puntata di stagione di Un Altro Domani, amata soap spagnola ambientata tra passato e presente, e tutti si chiedono: cosa ne sarà delle due protagoniste Carmen Villanueva e Julia Infante? Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate, presto in onda su Canale 5.

Carmen costretta a lasciare Kiros nell’ultima puntata di Un Altro Domani

Il destino di Carmen Villanueva, protagonista della soap Un Altro Domani, è già stato in parte rivelato nelle puntate iniziali, ma scopriamo insieme i dettagli. Le Anticipazioni sulla soap spagnola, infatti, ci rivelano che la madre di Carmen sarà uccisa da Patricia così come Ines prima di lei. La Villanueva scopre tutta la verità e minaccia la Godoy con una pistola davanti a Victor che, per fermarla ed evitare che finisca in galera per la terribile dark lady, si mette in mezzo e finisce accidentalmente colpito da un proiettile. Patricia coglie allora l’occasione di incolpare Carmen per la morte di Victor, raccogliendo false testimonianze che riportano un omicidio a sangue freddo invece che un errore fatale che la Villanueva dovrà scontare per il resto della sua vita. Per fortuna, in soccorso di Carmen arriva il padre Francisco che non crede ad una parola dell’ex moglie e inizia ad indagare sul suo torbido passato, riuscendo a trovare abbastanza prove che dimostrino la colpevolezza di Patricia. L’uomo riesce nel suo intento e finalmente la perfida dark lady viene arrestata, ma Carmen non può essere del tutto scagionata dato che è stata lei a premere il grilletto. Incinta, alla Villanueva non resta che ascoltare il consiglio del padre e fuggire in Europa dove il suo reato non sarà perseguibile. Avviene così l’addio struggente a Kiros, che non potrà seguirla date le leggi dell’epoca, anche se Carmen si consola scrivendo nei diari - che poi nella soap troverà Julia - di voler portare avanti il progetto dei mobili anche nella sua nuova casa e spererà di poter ricongiungersi con il suo grande amore.

Un Altro Domani anticipazioni: il grande Finale di Julia Infante

Julia ha deciso di sposare Leo dopo che il fidanzato l’ha sorpresa con una romantica proposta di nozze. Le Anticipazioni sul gran finale di Un Altro Domani ci rivelano che Julia inizierà a nutrire sempre più dubbi sulla sua scelta, quando Tirso le svelerà di essere ancora innamorato di lei. A questo punto, il giorno del matrimonio, tutti si aspettano un colpo di scena: Julia è effettivamente in grande ritardo e anche Leo inizia a pensare che la sua fidanzata abbia cambiato idea all’ultimo. A sorpresa, invece, la Infante si presenta davanti l’altare pronta a dire di sì nonostante tutto e sarà proprio Leo a cambiare pubblicamente idea, impedendo le nozze, ammettendo di essere ancora troppo preso dalla sua precedente relazione. Cogliendo quella decisione come un segno del destino, Julia corre da Tirso in albergo e gli rivela di essere innamorata di lui e solo di lui, da tempo e per sempre. Tirso, sorpreso e commosso, confessa ancora una volta i propri sentimenti e si dice pronto ad impegnarsi con la Infante. Insomma, un bel lieto fine che fa sicuramente contenta Diana, che avrebbe voluto vedere la figlia con Tirso e non con Leo.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45