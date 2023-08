Un Altro Domani Anticipazioni e Trame Spagnole: Leo chiede a Julia di sposarlo, lei però pensa ancora a…

Anticipazioni TV

Julia riceve la proposta di matrimonio di Leo nelle nuove puntate di Un Altro Domani, la soap spagnola in onda su Canale 5. Ecco le Anticipazioni.

Cosa accadrà nelle nuove puntate di Un Altro Domani? Le Anticipazioni sulla soap spagnola di Canale 5 rivelano che Leo, deciso a dimostrare a Julia quanto tiene al loro rapporto e quanto è innamorato di lei, le farà una romantica proposta di nozze. Julia, sebbene innamorata del suo fidanzato, vacillerà ancora in preda alla gelosia per Tirso e a causa del ritorno improvviso dell’ex marito Sergio. Ecco cosa accadrà nelle nuove puntate presto in onda.

Julia gelosa di Elena e Tirso nelle nuove puntate di Un Altro Domani

La complicità tra Elena e Tirso cresce giorno dopo giorno e tutti a Robledillo. Questa particolare intesa, tuttavia, infastidisce moltissimo Julia che è ancora legata a Tirso e sente di essere molto gelosa. Anche Leo si accorge che Julia è preda della gelosia e sente che la loro storia potrebbe essere in pericolo. Mentre Leo pensa che sarebbe meglio prendersi una pausa, così da permettere alla Infante di ragionare sui propri sentimenti, quest’ultima vuole a tutti i costi che il fidanzato faccia un passo importante che lo renda unico nella sua vita. Così, vedendo Julia convinta dei propri sentimenti, Leo prende coraggio e le fa la proposta di matrimonio. Una proposta decisamente inattesa che mette la Infante nella posizione di capire cosa vuole dal suo futuro, avendo già una volta sbagliato nel valutarlo ed essendo finita a dover affrontare la difficile separazione da Sergio.

Anticipazioni Un Altro Domani: Leo vuole sposare Julia

Nelle nuove puntate della soap spagnola di Canale 5, sperando che Leo facesse qualcosa per farle dimenticare la gelosia che ancora prova per Tirso, vedendolo complice e sereno con Elena, Julia ha chiesto a Leo di fare qualcosa per dimostrarle amore e lui ha pensato di chiederle di sposarlo. La proposta di matrimonio arriva come un fulmine a ciel sereno e Julia non sa come fare. Il fatto che Elena la spinga ad accettare immediatamente la proposta non fa che far innervosire la Infante, certa che l’amica voglia spingerla a sposarsi per poter stare in pace con Tirso e non sentirsi in colpa. Ad ingarbugliare ancora di più la questione arriva Sergio, l’ex marito di Julia che torna a Robledillo totalmente cambiato, aperto al dialogo e molto più generoso nell’ascoltare. In preda ad un attacco di ansia, la Infante chiede appuntamento al suo psicologo che le fa notare come ora il suo cuore sia diviso in tre: da una parte i sentimenti travolgenti per Leo, che tuttavia è l’uomo che conosce meno; poi la gelosia cieca per Tirso, sintomo che la passione forse non si è spenta; infine il sentimento contrastante di amore-odio per Sergio, al momento uno degli uomo più importanti della sua vita.

Un Altro Domani, Julia ha deciso cosa ne sarà del matrimonio con Leo

Mentre a Robledillo, Dani è sempre più preso da Manu, Julia è in preda ad una vera e propria crisi di nervi. Lo psicologo non ha aiutato la giovane a capire cosa fare della propria vita, anzi l’ha solo confusa ulteriormente parlando di sentimenti. Mentre tutti sembrano avere qualcosa da dire a riguardo, Julia prende una decisione e comunica a Leo la sua intenzione di convolare a nozze al più presto. Lui, spiazzato, cerca di capire se la Infante fa sul serio o è solo esasperata dalla decisione da prendere ma lei non cede: si sposeranno e lo faranno il prima possibile. La decisione di Julia sarà quella giusta? Non resta che attendere le nuove Anticipazioni di Un Altro Domani per sapere qualcosa in più su queste nozze.

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45