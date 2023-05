Un Altro Domani Anticipazioni dal 5 al 9 giugno 2023: Tra Victor e Ventura è guerra aperta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 5 al 9 giugno 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 5 giugno 2023

Grazie all'improvvisa fama di Julia, in bottega gli ordini aumentano di giorno in giorno. In questo momento di forte stress, sorge un contrattempo, che Elena decide di nascondere all'amica per non darle ulteriori preoccupazioni. Dopodiché, la donna accompagna suo figlio, Dani, in un'associazione per ragazzi trans; benché la Prieto voglia sostenere il giovane, non può far finta di non essere in ansia. Intanto, continuano i battibecchi tra Diana e Leo: la loro convivenza è decisamente difficile.

Puntata in onda Martedì 6 giugno 2023

Carmen è preoccupata per Victor, che dopo essere stato scarcerato fa fatica a tornare alla normalità. La colonia, poi, continua a ritenerlo colpevole. Intanto, Linda non si arrende davanti alle difficoltà, ed è sempre più determinata a rilevare il Rio Club. A Robledillo, invece, Julia non ne può più delle molestie che riceve da fan e stampa. Leo, per fortuna, le sta accanto per aiutarla. Nel frattempo, Erik si sta affezionando a Mario, anche se quest'ultimo sembra piuttosto sfuggente nei suoi confronti e il ragazzo si domanda il perché.

Puntata in onda Mercoledì 7 giugno 2023

Ventura pretende che Victor lo sostenga pubblicamente davanti ai suoi soci ed amici, nel corso di un evento che sta organizzando per riconquistare credibilità e potere. Il figlio, tuttavia, si rifiuta. Ines, temendo ripercussioni, chiede a Carmen di aiutarla a convincere il Velez De Guevara junior a non contrastare il padre. E mentre il rapporto tra l'avventuriera ed il suo ex fidanzato sembra consolidarsi sempre di più, si fa sempre più astioso quello tra la Villanueva e Kiros. Intanto, Linda sta provando a diventare la nuova proprietaria del Rio Club, anche se per farlo sa di aver bisogno del supporto di Patricia. A Robledillo, Julia ed Olga trovano finalmente un punto d'incontro.

Puntata in onda Giovedì 8 giugno 2023

Julia sta ringraziando le sue dipendenti dell'ottimo lavoro svolto, quando arriva la notizia di un incasso consistente per la bottega. Intanto, Elena sta provando a convincere Tirso a riavvicinarsi a Julia, dato che ormai è risaputo che lei non c'entri niente con gli articoli. L'albergatore, però, non ne vuole proprio sapere. A Rio Muni, invece, Mabale e gli operai fanno una bella sorpresa a Kiros: gli regalano il biglietto del traghetto per andare a sostenere l'esame.

Puntata in onda Venerdì 9 giugno 2023

Ventura prepara la serata con i suoi soci ed amici per dimostrare che tutto è tornato alla normalità, ma Victor continua a remargli contro. A Robledillo, invece, Julia sta cercando di capire per quale ragione Leo abbia deciso di tornare a stare in albergo, e teme ci sia lo zampino di Diana. In realtà, le vere motivazioni che hanno spinto lo psicologo a prendere questa decisione sono ben altre. Intanto, Tirso continua a soffrire sia per l'atteggiamento di Erik, che ancora non accetta la sua relazione con Olga, che per l'inimicizia con la bottegaia.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.