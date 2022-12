Un Altro Domani Anticipazioni dal 27 al 30 dicembre 2022: Kiros scopre la verità su Carmen e Victor!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 27 al 30 dicembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 27 al 30 dicembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50.

Puntata in onda Martedì 27 dicembre 2022

Da quando Olga è in paese, Erik si allontana da Tirso, e da Cloe, che chiede a Maria di darle una mano, cosa che farà soffrire Ribero. Intanto, l'albergatore parla di sua cognata e suo fratello, Jorge. A Rio Muni, invece, Carmen vorrebbe dare una svolta alla sua vita. Durante un incontro, la giovane e Kiros si confessano reciprocamente i loro sentimenti; dopodiché, la Villanueva propone prima a Francisco e poi a Ventura un piano economico per saldare il debito con quest'ultimo. Nel frattempo, Patricia, determinata a danneggiare la figliastra, le dà un involontario e prezioso aiuto. Per finire, la rottura tra Ines ed Angel sembra insanabile, benché la libraia stia provando a rivelargli i suoi terribili sospetti su Alicia.

Puntata in onda Mercoledì 28 dicembre 2022

Il piano economico proposto da Carmen a Francisco e a Ventura per saldare il debito contratto con quest'ultimo prevede il tentativo di distribuire i mobili al di fuori della Guinea. Il Velez De Guevara senior, però, risponde con un'inattesa controproposta. Intanto, Ines, certa che Alicia la stia avvelenando con la stricnina, chiede ad Enoa di cercare le prove in libreria. A Robledillo, invece, Tirso chiede ad Olga di restare in paese, e lei sta per dare la notizia ad Erik. Nel frattempo, Julia, sapendo di aver commesso degli errori, spera di poter riallacciare i rapporti con Elena. Dopo essersi scusata con lei, la bottegaia le propone di tornare a lavorare insieme. Elena rifiuta, convinta che sia la cosa migliore per preservare la loro amicizia.

Puntata in onda Giovedì 29 dicembre 2022

Julia accetta felicemente la decisione di Elena di non tornare a lavorare in bottega. Tuttavia, la serenità della ragazza non è destinata a durare molto: un resoconto di Cloe fa scattare l'allarme sulla situazione aziendale. Intanto, Olga si avvicina proprio alla migliore amica di Maria per domandarle se voglia aiutarla a convincere Erik a parlarle, cosa che quest'ultimo non prenderà per niente bene. A Rio Muni, invece, Carmen non sa se accettare o rifiutare l'offerta di Ventura di aprire un'ebanisteria con lui. L'idea di diventare una concorrente della sua famiglia la trattiene dall'acconsentire, specialmente ora che Francisco è indagato dalle autorità per la scomparsa del tenente Serralvo. L'avventuriera, allora, si rivolge a Kiros, e finisce così per svelargli il vero motivo per cui decise di sposare Victor.

Puntata in onda Venerdì 30 dicembre 2022

Chiedendo un consiglio a Kiros, Carmen finisce per rivelargli perché accettò di sposare Victor. Questo cambierà per sempre il loro rapporto. Intanto, Alicia convince Angel a stare insieme, ma solo in apparenza. Ventura, nel frattempo, annuncia a Patricia di essere pronto a farle concorrenza. La Dark Lady, conscia di quanto l'imprenditore sia potente, intima a Carmen di rinunciare al suo progetto, e ribadisce che non c'è altro modo per saldare il debito: deve diventare la moglie del Velez De Guevara junior. A Robledillo, invece, Julia riceve la visita di suo padre, Oscar, il quale è in compagnia della sua socia di origine asiatica, Lian. Diana reagisce malamente al loro arrivo.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.