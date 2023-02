Un Altro Domani Anticipazioni 9 febbraio 2023: Julia è disperata!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda 9 febbraio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che per saldare il debito contratto con Sergio, Julia lavora senza sosta.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 9 febbraio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Francisco tenta di convincere Victor a recuperare il rapporto con Carmen, ma lui è restio. Per saldare il debito contratto con Sergio, Julia lavora senza sosta.

Un Altro Domani Anticipazioni: Angel e Ines provano a incastrare Alicia

Tutti gli occhi sono puntati su Enoa, anche Carmen ha iniziato a dubitare di lei dopo i pettegolezzi ascoltati riguardo al suo presunto rapporto con Kiros. Ma a peggiorare le cose sono i continui rimproveri di Francisco e Patricia, la ragazza infatti commette molti errori sul lavoro, ma purtroppo la sua testa sembra davvero essere altrove. Nel frattempo, Angel e Ines elaborano un piano per allontanare Alicia, la coppia in pratica ha trovato un modo per farla licenziare, ma Alicia è furba: la ragazza si rende conto di cosa sta accedendo e ricatta Ines.

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen affronta Kiros ma viene interrotta...

Linda ha parlato a Carmen dei suoi sospetti su una possibile relazione tra Kiros ed Enoa e la ragazza, già in ansia dall'improvviso cambio di rotta del fidanzato - Kiros ha ricevuto delle minacce che l'hanno spinto a non voler più fuggire, ma questo Carmen non lo sa - inizia a nutrire dei seri dubbi. Incapace di trovare risposte, decide di affrontarlo ma quando sta per parlargli di quello che ha sentito raccontare in giro, sopraggiunge Victor e i due sono costretti a rimandare il confronto.

Julia vuole chiudere il debito con Sergio, nella Puntata di Un Altro Domani del 9 febbraio 2023

Julia alla fine ha lasciato Sergio, la speranza della ragazza era di potersi separare pacificamente ma lui le ha prestato dei soldi e ora li rivuole indietro. Qualcosa dunque li tiene ancora uniti ma purtroppo si tratta solo di denaro e Julia questo non riesce proprio a sopportarlo, è così che si impegna al massimo per ripagare il debito con l'ex. Nel frattempo Francisco tenta di convincere Victor a provare a ricostruire un rapporto con Carmen nella speranza di riunire la coppia, ma il giovane non pare convinto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 6 al 10 febbraio 2023

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45