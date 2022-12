Un Altro Domani Anticipazioni 9 dicembre 2022: Alicia rivela ad Angel il problema di Ines!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 9 dicembre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Alicia riferirà ad Angel le cause, molto personali, del malore di Ines...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 9 dicembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Una guardia comunica a Carmen che la fabbrica non appartiene più a suo padre. Angel cerca in tutti i modi di scoprire cosa preoccupi Ines. La perfida Alicia rivela a Angel il problema di Ines: è in menopausa. Julia, alle prese con il ritardo nella consegna, deve vedersela anche con i fornitori.

Un Altro Domani Anticipazioni: Francisco non è più proprietario della Fabbrica

A Rio Muni, quella che sembrava una serata come tante rischia di diventare l'ultima per Carmen e Víctor vicini alla rottura definitiva. Il fallimento di questo fidanzamento potrebbe avere conseguenze terribili e Victor e Carmen conoscono perfettamente le possibili ritorsioni di una decisione così radicale. Decideranno davvero di dirsi addio? Ma non saranno solo solo questi i problemi di Carmen, la ragazza scoprirà che suo padre non è più proprietario della Fabbrica e che qualcuno ha allertato la Guardia Civil su strani movimenti all'interno della falegnameria.

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen vuole lasciare la Colonia

La situazione con Victor e la scoperta riguardo al padre, spingeranno la povera Carmen a decidere di abbandonare definitivamente la Colonia. I sogni con cui è arrivata in Africa sembrano essersi dissipati completamente. Quando Kiros scopre la notizia, accusa un brutto colpo. Non vuole che Carmen torni a Madrid e deve parlarle se vuole farle cambiare idea. Nel frattempo l'ordine per il distributore nazionale di mobili mette a dura prova il laboratorio di Julia. Il termine di consegna si avvicina e ci sono ancora molte cose da fare. Alla riduzione dell'orario di lavoro e alla stanchezza degli operai si aggiungono altri problemi che portano Julia al limite delle forze e vicina a una crisi di nervi. Questo cocktail di emozioni negative si ripercuote sul rapporto con Elena.

Ines sta male a causa della Menopausa? Nella Puntata di Un Altro Domani del 9 dicembre 2022

Ines ha accusato un malore in libreria ed è svenuta, Alicia spaventata ha chiamato i soccorsi. La donna per fortuna è stata subito aiutata, tutto è andato per il meglio ma l'ansia è rimasta. Ines purtroppo non dovrà fare solo i conti con il suo debole stato di salute, ma con la minaccia che un medico la esamini e riveli qualcosa che potrebbe essere terribilmente compromettente: una gravidanza. Quello che la libraia non sa è che la sua condizione è molto diversa da quello che sospetta e soprattutto da quello che Alicia sta raccontando in giro: la giovane ha appena rivelato a Angel che il problema di Ines è la Menopausa!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45