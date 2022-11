Un Altro Domani Anticipazioni dal 5 al 9 dicembre 2022: Ines sta male. È incinta o in menopausa?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 5 al 9 dicembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 5 al 9 dicembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 5 dicembre 2022

Ines, mentre sta lavorando in libreria, accusa un malore. La donna si accascia a terra, ed Alicia corre a chiamare aiuto. Nel presente, invece, Sergio sta proponendo nuove strategie per salvare l'attività di Julia.

Puntata in onda Martedì 6 dicembre 2022

Sergio continua a proporre delle originali strategie per salvare l'impresa di Julia. Tuttavia che la sua ultima trovata, uno studio della produttività, potrebbe rivelarsi più un altro problema che una soluzione a quelli preesistenti. Intanto, anche Tirso si trova in un momento di difficoltà: il suo hotel non naviga in buone acque.

Puntata in onda Mercoledì 7 dicembre 2022

Tirso sta notando che il suo albergo si sta svuotando dei clienti abituali, ed inizia a preoccuparsi. Inoltre, viene a sapere che più abitanti di Robledillo hanno cominciato a frequentare un altro bar perché non sopportano Erik.

Doppio Episodio di Giovedì 8 dicembre 2022

Tirso porta Julia a cena fuori, ed i due si sfogano a vicenda in merito ai loro problemi lavorativi. Nel passato, invece, un'innocente serata diventa fatale per il fidanzamento di Carmen e Victor. Questi ultimi si ritrovano a riflettere sulle conseguenze che avrebbe l'annullamento del loro imminente matrimonio.

Carmen si prepara a lasciare per sempre la colonia, non sapendo che Patricia sta sostituendo le lettere che scrive a sua madre con quelle - menzognere - scritte da lei. Una notte, mentre sta salutando Kiros, la giovane nota degli strani movimenti che la portano ad andare in fabbrica; qui, la Guardia Coloniale sta effettuando una perquisizione. Nel frattempo, Ines non sembra essersi ancora rimessa. Tuttavia, convinta di essere incinta, si rifiuta categoricamente di farsi visitare da un medico.

Doppio Episodio di Venerdì 9 dicembre 2022

Una guardia comunica a Carmen che la fabbrica non appartiene più a Francisco. Intanto, Angel, in ansia, sta provando a capire che cos'abbia Ines, la quale si è chiusa in casa da giorni, e non permette a nessuno di farle visita.

Alicia mette al corrente Angel di ciò che ha Ines: è in menopausa. Nel presente, invece, Julia, alle prese con un ritardo nella consegna, deve fronteggiare i fornitori. L'imprenditrice, però, deve anche vedersela con Diana ed Elena, la quale continua ad opporsi a tutte le sue decisioni.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.