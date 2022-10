Un Altro Domani Anticipazioni 7 ottobre 2022: Sergio non molla Julia un attimo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 7 ottobre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano Sergio supporterà Julia nell'organizzazione della Giornata del Mobile, dedicando a lei anima e "corpo"!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 7 ottobre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55: Sergio e Julia sono impegnati ad organizzare la prima Giornata del Mobile: un'esposizione dei mobili di Julia per entrare in contatto con grossisti e proprietari di negozi di mobili.

Un Altro Domani Anticipazioni: Carmen sempre più vicina a Kiros

Victor, dopo le stringenti richieste di Patricia si trova ad essere super coinvolto negli affari della falegnameria, tanto da compiere un passo falso. Ignaro del sentimento che legano la sua futura moglie a Kiros, ordinerà all'operaio di aiutarla nei preparativi delle nozze. Nel frattempo nel presente, l'affiatamento di Julia e Sergio si fa sempre più evidente sia sul fronte sentimentale che lavorativo. Il laboratorio sembra ormai un progetto condiviso e la coppia si impegna per mettersi alla prova con sfide sempre nuove.

Un Altro Domani Anticipazioni: Sergio e Julia alle prese con la Giornata del Mobile

Sergio e Julia si preparano ad affrontare una nuova sfida: organizzare la Giornata del Mobile. I due ragazzi vogliono pianificare qualcosa di davvero unico e capace di promuovere al massimo il loro business. Nel frattempo, senza accorgersene si avvicinano sempre di più! Angel rischia davvero di finire nei guai, il ragazzo è sempre più coinvolto nei loschi affari del suo protettore, Ventura. L'uomo gli ha infatti, affidato una misteriosa valigetta e gli ha raccomandato di non perderla mai di vista!

Sergio votato anima e corpo a Julia, nella Puntata di Un Altro Domani del 7 settembre 2022

Ventura porta avanti loschi traffici e Angel inizia a rendersene conto, il suo capo gli ha infatti affidato una valigetta che "scotta" raccomandandogli di non perderla mai di vista! Anticipazioni rivelano che proverà a raccontare della sua preoccupazione a Ines ma le cose non andranno come sperato... Julia è ansiosa, questo ormai è chiaro a tutti, soprattutto a Sergio che la conosce benissimo. La ragazza si sta impegnando molto per organizzare un'esposizione di mobili così da entrare in contatto con grossisti e proprietari dei negozi e un po' di stress è normale, per fortuna che c'è il suo Ex a darle conforto e tutte le "attenzione" dovute!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 3 al 7 ottobre 2022

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.