Un Altro Domani Anticipazioni 5 ottobre 2022: il passo falso di Victor!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 5 ottobre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55: a dispetto delle opinioni di chi li circondano, Sergio e Julia continuano a coltivare i loro sentimenti cercando di non farsi notare.

Un Altro Domani Anticipazioni: l'affiatamento tra Sergio e Julia genera sospetti

Angel si è gettato a capofitto nel lavoro, da quando infatti Ventura ha scelto lui per guidare i suoi affari, Angel ha messo tutto da parte, inclusa Ines. Julia e Sergio, dopo la notte segreta trascorsa in intimità, sono più affiatati che mai. Il comportamento ovviamente non passa inosservato, a notarlo è soprattutto Elena che da giorni controlla ogni mossa di Sergio convinta che il ragazzo abbia un secondo fine. L'affiatamento improvviso dunque, genera molti sospetti!

Un Altro Domani Anticipazioni: Patricia coinvolge sempre più Victor negli affari della falegnameria

Angel sembra ormai trascurare sia la farsa con Alicia, sia la segreta relazione con Ines. Il ragazzo infatti, sembra totalmente assorbito dagli affari con Ventura. Il cinico imprenditore, sta spingendo molto per inserirlo nella cerchia giusta. Stringere accordi e frequentare facoltosi affaristi è un privilegio importante ed elemento di grande vanto per il ragazzo che sente finalmente di avere successo! Victor ha abbandonato l'dea di lasciare l'azienda, anzi, Patricia l'ha subito coinvolto in nuovi importanti affari che lo tengono occupato notte e giorno...

Victor ordina a Kiros di aiutare Carmen nei preparativi delle nozze, Nella Puntata di Un Altro Domani del 5 ottobre 2022

Elena sente di non potere più tenere per se i dubbi su Sergio e così insiste per scoprire la verità sul rapporto tra i due ex. Julia nega che ci sia più di un sentimento di affetto ma la donna comprende benissimo che sta mentendo. Nel frattempo Victor, sempre più coinvolto negli affari della falegnameria, finisce per fare un passo falso, ignaro del sentimento che lega la sua futura moglie a Kiros, ordina all'operaio di accompagnarla e aiutarla a organizzare le nozze!

