Un Altro Domani Anticipazioni 6 ottobre 2022: Angel nei guai?

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 6 ottobre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55: Ventura affida ad Angel una valigetta con l'ordine di non perderla mai di vista. Nel presente, Julia e Sergio iniziano a organizzare la prima Giornata del Mobile.

Un Altro Domani Anticipazioni: Angel sempre più coinvolto con Ventura

Angel sembra ormai trascurare sia la farsa con Alicia, sia la segreta relazione con Ines. Il ragazzo infatti, sembra totalmente assorbito dagli affari con Ventura. Il cinico imprenditore, sta spingendo molto per inserirlo nella cerchia giusta. Stringere accordi e frequentare facoltosi affaristi è un privilegio importante ed elemento di grande vanto per il ragazzo che sente finalmente di avere successo! Victor ha abbandonato l'dea di lasciare l'azienda, anzi, Patricia l'ha subito coinvolto in nuovi importanti affari che lo tengono occupato notte e giorno...

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia e Sergio uniti dai sentimenti e dal lavoro

Victor, sempre più coinvolto negli affari della falegnameria, finisce per fare un passo falso, ignaro del sentimento che lega la sua futura moglie a Kiros, ordina all'operaio di accompagnarla e aiutarla a organizzare le nozze. Nel frattempo nel presente, l'affiatamento di Julia e Sergio si fa sempre più evidente sia sul fronte sentimentale che lavorativo. Il laboratorio sembra ormai un progetto condiviso e la coppia si impegna per mettersi alla prova con sfide ancora più complicate.

Angel rischia guai seri, nella Puntata di Un Altro Domani del 6 settembre 2022

Sergio e Julia si preparano ad affrontare una nuova sfida: organizzare la Giornata del Mobile. I due ragazzi vogliono pianificare qualcosa di davvero unico e capace di promuovere al massimo il loro business. Nel frattempo, senza accorgersene si avvicinano sempre di più! Angel rischia davvero di finire nei guai, il ragazzo è sempre più coinvolto nei loschi affari del suo protettore, Ventura, che nella puntata in onda finirà per affidargli una misteriosa valigetta. L'uomo sta trafficando materiale che scotta e quella valigetta potrebbe essere davvero davvero compromettente!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.