Un Altro Domani Anticipazioni 4 ottobre 2022: Sergio e Julia sempre più affiatati

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 4 ottobre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che dopo la notte di sesso, Sergio e Julia si mostrano sempre più affiatati destando diverso sospetti.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 4 ottobre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55:Ventura si occupa di inserire Angel nel mondo dei grandi uomini d'affari. Sergio e Julia, dopo il divorzio, sembrano più legati che mai.

Un Altro Domani Anticipazioni: Sergio e Julia fanno sesso

Tra Julia e Sergio la situazione è sembrata sotto controllo almeno finché gli invitati non hanno lasciato la festa. Dopo l'uscita di scena degli ospiti infatti è successo qualcosa: i due ex sono finiti a letto insieme! Il mattino seguente i due ex hanno deciso di far finta di nulla e di andare avanti. Il loro rapporto ha rischiato di essere seriamente compromesso da questo riavvicinamento inaspettato, ma invece i due ragazzi hanno subito ritrovato armonia e affiatamento.

Un Altro Domani Anticipazioni: l'affiatamento tra Julia e Sergio genera sospetti!

Angel si è gettato a capofitto nel lavoro, da quando infatti Ventura ha scelto lui per guidare i suoi affari, Angel ha messo tutto da parte, inclusa Ines. Julia e Sergio, dopo la notte segreta trascorsa in intimità, sono più affiatati che mai. Il comportamento ovviamente non passa inosservato, soprattutto ad Elena che da giorni controlla ogni mossa di Sergio convinta che il ragazzo abbia un doppio fine. L'affiatamento improvviso dunque, genera molti sospetti!

Angel sente finalmente di aver successo! Nella Puntata di Un Altro Domani del 4 ottobre 2022

Angel sembra ormai trascurare sia la farsa con Alicia, sia la segreta relazione con Ines. Il ragazzo infatti, sembra totalmente assorbito dagli affari con Ventura. Il cinico imprenditore, sta spingendo molto per inserirlo nella cerchia giusta. Stringere accordi e frequentare facoltosi affaristi è un privilegio importante ed elemento di grande vanto per il ragazzo che sente finalmente di avere successo!

