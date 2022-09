Un Altro Domani Anticipazioni dal 26 al 30 settembre 2022: La dura confessione di Tirso!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap spagnola Un Altro Domani, in onda dal 26 al 30 settembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 26 settembre 2022

Tirso, alle prese con la difficile gestione di suo nipote Erik, si confida con Elena e le svela che suo fratello Jorge, il padre di Erik, è in carcere per omicidio.

Puntata in onda Martedì 27 settembre 2022

Julia è decisa a divorziare da Sergio e a dare una grande festa insieme a tutti gli abitanti del paese per festeggiare.

Puntata in onda Mercoledì 28 settembre 2022

Alla festa Diana si mostra molto strana e Mario inizia a sospettare che nasconda qualcosa. Nel frattempo, Cloe ed Erik cominciano a parlare e sembrano andare molto d'accordo.

Puntata in onda Giovedì 29 settembre 2022

In Guinea, Victor decide di lasciare il suo lavoro in fabbrica, perché ha paura che questo potrebbe rovinare la sua relazione con Carmen, ma lei non glielo permette.

Puntata in onda Venerdì 30 settembre 2022

Alicia intende passare più tempo con Angel, ma i suoi piani vanno a monte quando lui si rifiuta: ha bisogno di dedicare tempo al suo lavoro.

