Un Altro Domani Anticipazioni 6 dicembre 2022: l'ultima folle trovata di Sergio!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 6 dicembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55: Sergio continua a proporre nuove e originali strategie per salvare l'impresa di Julia. Ma la sua ultima trovata, uno studio della produttività, si rivela più un problema che una soluzione.

Sergio cerca soluzioni ma finisce per creare solo nuovi problemi, nella Puntata di Un Altro Domani del 6 dicembre

Sergio continua a tirare fuori dal cilindro nuove e audaci strategie per rilanciare l'officina, soprattutto dopo le estreme difficoltà che stanno trovando nel mantenere una produzione di alta qualità nonostante la riduzione dell'orario. L'ultima di queste? Uno studio sulla produttività, che potrebbe diventare più un problema che una soluzione. A Rio Muni, quella che sembrava una serata come tante rischia di diventare l'ultima per Carmen e Víctor vicini alla rottura definitiva.

Un Altro Domani Anticipazioni: Ines sta male!

Ines ha accusato un malore in libreria ed è svenuta, Alicia spaventata ha chiamato subito i soccorsi. La donna per fortuna è stata subito aiutata, tutto è andato per il meglio ma l'ansia è rimasta. Ines purtroppo non dovrà fare solo i conti con il suo debole stato di salute, ma con la minaccia che un medico la esamini e riveli qualcosa che potrebbe essere terribilmente compromettente. Quello che la libraia non sa è che la sua condizione è molto diversa da quello che sospetta.

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia vicina a una crisi di nervi

L'ordine per il distributore nazionale di mobili mette a dura prova il laboratorio di Julia. Il termine di consegna si avvicina e ci sono ancora molte cose da fare. Alla riduzione dell'orario di lavoro e alla stanchezza degli operai si aggiungono altri problemi che portano Julia al limite delle forze e vicina a una crisi di nervi. Questo cocktail di emozioni negative si ripercuote sul rapporto con Elena, ma non è l'unica relazione che sta per esplodere...

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45