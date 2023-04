Un Altro Domani Anticipazioni 6 aprile 2023: Erik vuole allontanarsi dallo zio e dalla madre!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 6 aprile su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Erik deciderà di trovare la sua indipendenza lontano dallo zio e dalla madre.

Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Erik vuole trovare una sistemazione lontano dallo zio e dalla madre. Conquistare una maggiore indipendenza e raffreddare le tensioni familiari sono i suoi obiettivi principali.

Anticipazioni Un Altro Domani: Carmen e Kiros vogliono aiutare Victor a fuggire

Carmen è pronta a rischiare tutto per aiutare Victor e con lei c'è anche Kiros, i due infatti pianificano la fuga del ragazzo. Sanno bene che l'unica occasione di salvarlo dalla furia vendicativa di Ventura e portarlo via dalla colonia. Julia nel frattempo, tramite l'azione dei legali della madre, scopre che per la legge lei e Sergio risultano ancora sposati: il mancato annullamento da parte dell'ex la costringe ora ad affrontare una situazione davvero spiacevole!

Anticipazioni Un Altro Domani: Julia è stata chiara con Sergio!

La guardia Coloniale supportata dagli uomini di Ventura è alla ricerca di Victor, il poverino ha il fiato sul collo e il progetto di una fuga si fa sempre più pericoloso. Nel frattempo Julia è disperata, la ragazza proprio non si capacita dell'azione di Sergio: l'ex ha giocato allo sue spalle non annullando le nozze probabilmente perché - come rivelerà a Tirso nella puntata in onda - lei non gli aveva concesso alcuna speranza.

Erik vuole la sua indipendenza, nella Puntata di Un Altro Domani del 6 aprile 2023

Erik dopo aver assistito al bacio tra sua madre e suo zio, vuole trovare una sistemazione lontano da entrambi. Il suo scopo è conquistare una maggiore indipendenza e raffreddare le tensioni familiari, insomma, il ragazzo ha degli obiettivi chiari precisi. Ha sbollito la rabbia ma non ne vuole sapere di andare avanti nella stessa situazione facendo finta che nulla sia accaduto.

