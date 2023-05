Un Altro Domani Anticipazioni 4 maggio 2023: Carmen può contare su Kiros

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 4 maggio su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Carmen saprà di poter contare ancora una volta su Kiros, nonostante i rischi.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 4 maggio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Carmen deve trovare testimoni pronti a far emergere la "cospirazione" come realmente si è svolta. E come sempre, lei sa di poter contare su Kiros.

Anticipazioni Un Altro Domani: Carmen contro Patricia

Ventura non è l'unico nel mirino di Carmen, la ragazza infatti sa che dietro la cospirazione c'è anche Patricia, la quale sembra aver dato ordine ad agire contro Victor picchiandolo e maltrattandolo. Il poverino è ormai a lo stremo e la figlia di Francisco sa di dover affrettare le "indagini" per arrivare a colpire i veri colpevoli una volta per tutte.

Anticipazioni Un Altro Domani: Patricia è pronta a contrattaccare

Carmen è concentrata sulla raccolta di prove che incastrino Patricia ma la sua ricerca ostinata attira le attenzioni e i sospetti della perfida donna. Carmen si è fatta prendere dalla rabbia e senza rendersene conto è uscita troppo allo scoperto, si è esposta e ora Patricia è pronta a contrattaccare. Ora, sia Carmen che Victor rischiano grosso, la donna è davvero pericolosa!

nella puntata di Un Altro Domani del 4 maggio 2023

Kiros si è esposto molto per amore di Carmen ma la situazione potrebbe rivelarsi ancora più pericolosa di quanto non è già, non solo rischia di perdere definitivamente il lavoro e la fiducia dei suoi compagni, rischia anche la vita. Patricia sa essere molto pericolosa e se Kiros accetterà di inchiodarla le cose si metteranno davvero male. Eppure, nonostante tale consapevolezza, su Kiros si potrà sempre contare!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dall'1 al 5 maggio 2023

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45