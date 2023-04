Un Altro Domani Anticipazioni dal 1° al 5 maggio 2023: Victor rischia la vita in carcere!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 1° al 5 maggio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 1° maggio 2023

Il piano di Sergio di vendere la bottega va in fumo: all'improvviso, Julia ha deciso che lotterà per la sua attività. Se necessario, la giovane è persino disposta ad arrivare ad una causa in tribunale.

Puntata in onda Martedì 2 maggio 2023

Dani è sempre più vicina a Jaime, e questo rende Elena piuttosto preoccupata. La donna, inoltre, nota che l'ex marito si comporta in modo strano.

Puntata in onda Mercoledì 3 maggio 2023

Il carcere sta mettendo Victor a dura prova. Carmen sa di dover affrettarsi a trovare le prove del coinvolgimento di Patricia nella cospirazione, se vuole salvare l'ex promesso sposo.

Puntata in onda Giovedì 4 maggio 2023

In aggiornamento...

Puntata in onda Venerdì 5 maggio 2023

In aggiornamento...

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.