Un altro Domani Anticipazioni dal 20 al 24 giugno 2022: Julia e Sergio si sposano in gran segreto

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un altro domani per le Puntate della nuova soap spagnola in onda dal 20 al 24 giugno​ 2022 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.45.

Anticipazioni di Un altro domani per la settimana dal 20 al 24 giugno 2022

Puntata in onda Lunedì 20 giugno 2022

All'insaputa di Diana, Julia e Sergio si sposano. Durante il controllo dei turni di lavoro, Carmen scopre che suo padre sfrutta gli operai, assegnando loro turni massacranti.

Puntata in onda Martedì 21 giugno 2022

Julia deve decidere: farsi guidare dalla testa o dal cuore? In Africa, anche Carmen deve risolvere un problema: i lavoratori della fabbrica stanno scioperando.

Puntata in onda Mercoledì 22 giugno 2022

Agustina implora tutti di andare a cercare Carmen nella giungla, ma nessuno sembra né potere né voler far nulla. La ragazza, intanto, da sola, si ritrova a tu per tu con un serpente.

Puntata in onda Giovedì 23 giugno 2022

Tirso ritira la sua offerta per la casa, convinto che Julia non voglia davvero separarsene. Ma lei, stanca che siano gli altri a prendere decisioni al posto suo, va avanti per la sua strada.

Puntata in onda Venerdì 24 giugno 2022

Francisco punisce Kiros, pur sapendo che ha salvato la vita a Carmen, addentratasi da sola nella giungla. Ines e Angel sono sempre più decisi a vivere la loro relazione adulterina.

Un altro domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.