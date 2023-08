Un Altro Domani Anticipazioni 3 agosto 2023: lo stratagemma di Carmen

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 3 agosto Canale 5. Le trame dell'episodio rivelano che Carmen accetta di sposare Kiros e studia uno stratagemma per restare a Rio Muni.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 3 agosto 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Elena e Dani non fanno che discutere. Estenuata da questa situazione, la donna chiede a Julia di parlare con il ragazzo. Tuttavia, sarà Tirso che interverrà e farà riavvicinare la Prieto ed il Naranjo. A Rio Muni, invece, Carmen accetta la proposta di matrimonio di Kiros.Dolores, però, non sente ragioni: vuole riportarla a Madrid. Intanto, Linda è sempre più presa da Faustino, che sembra corrisponderla.

Un Altro Domani: La rivelazione di Mario e sconvolgente

Enoa, in dolce attesa, dopo una rovinosa caduta, vive un momento di grande ansia per la salute del suo bambino. Dolores confida a Carmen di essere molto delusa dalla fine del suo fidanzamento con Victor e dal fatto che ora siano solo amici. Patricia tenta di convincere Angel a riallacciare i rapporti con Ventura, ma il ragazzo si rifiuta categoricamente e afferma che non partirà per Roma. Dopo una notte d'amore, Kiros si reca a casa di Carmen temendo che lei abbia cambiato idea, ma mentre sono insieme, Dolores bussa alla porta. Cloe cerca di persuadere Ribero a prendersi cura insieme di un cane. Manu intanto dimostra scarso interesse per il lavoro e Julia la riprende, minacciando di licenziarla, ma Dani si offre di aiutarla: il ragazzo confessa a Tirso di essere innamorato della nipote di Mario. Julia invita Mario a cena per avere risposte alle sue domande riguardo alla storia di Carmen. L'uomo le confessa il drammatico motivo per cui la nonna scappò dalla Guinea - l'omicidio di Victor - spiegandole che fu Carmen stessa a chiedergli di scrivere un romanzo ispirato alla sua vita. Julia resta sconvolta dalla rivelazione...

Un Altro Domani: Kiros fa una proposta inaspettata a Carmen

Linda ha deciso di offrire un'opportunità a Faustino assegnandogli il ruolo di direttore di sala. Dolores desidera fortemente che Carmen ritorni a Madrid insieme a lei, poiché non approva lo stile di vita della figlia a Rio Muni. Spinto da Carmen, Francisco cerca di convincere sua moglie a cambiare idea, ma Dolores è ferma. Continua lo scontro tra Elena e il figlio Dani. Mario intanto, venuto a conoscenza delle bugie di Manu, minaccia la nipote di rivelare tutto ai suoi genitori ma lei promette di essere sincera in futuro. Diana è furiosa con Leo a causa di un articolo che la ritrae in modo negativo e non fa bene agli affari. A Rio Muni Eko confida a Kiros la sua preoccupazione per Enoa, poiché non riesce a trovare un medico disposto a visitarla. Carmen, incapace di dissuadere i suoi genitori, condivide la sua situazione con Kiros che pur di non vederla partire le chiede di sposarlo. Linda confessa a Carmen di essere attratta da un uomo ma di essere consapevole di non potersi lasciar andare a questo desiderio. Mario ha una conversazione, forse un po' goffa ma premurosa con Manu, per capire se è consapevole che Dani è transgender, ma Manu conferma di esserne al corrente e di essere felice con lui. Infine, Patricia affronta Enoa riguardo a una questione inaspettata...

Carmen studia uno stratagemma per restare a Rio Muni, nella puntata di Un Altro Domani del 3 agosto 2023

Elena, stanca degli attriti con Dani, chiede a Julia di parlarci ma alla fine, è Tirso l'artefice del riavvicinamento tra madre e figlio. Così la complicità tra Tirso ed Elena si rafforza sempre di più. Gli abitanti di Robledillo continuano a evitare l'hotel, ma Diana si ostina a resistere. È convinta che cambieranno idea. A Rio Muni, Carmen riflette sulla proposta di matrimonio di Kiros: desidera sposarlo ma teme che questo non cambierà le cose, sarà comunque costretta a tornare a Madrid. Nel frattempo, Linda si avvicina a Mariano per cercare di dimenticare Faustino. Carmen decide di accettare la proposta di Kiros e riflette anche su uno stratagemma per restare alla Colonia: l'unico modo per cambiare il suo destino è convincere anche sua madre a non partire. Certa di ciò, Carmen organizza una cena romantica per i suoi genitori al Rio Club. Linda è sempre più affascinata da Faustino e il giovane è chiaramente attratto da lei, ma finiscono solo per litigare! Elena incoraggia Tirso a riallacciare l'amicizia con Julia. Tirso invita lei e Leo a cena, ma Julia è chiaramente infastidita dalla sua complicità con Elena.

