Un Altro Domani Anticipazioni 28 novembre 2022: Kiros vuole lasciare per sempre la colonia!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 28 novembre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Carmen è disperata, Kiros vuole lasciare la Colonia!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 28 novembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55: Victor e Carmen, durante una passeggiata, si lasciano andare ad alcune confidenze. Carmen non sopporta l'idea che Kiros stia partendo per il Camerun e lo prega di non andarsene.

Un Altro Domani Anticipazioni: Victor comprende il gesto di Kiros

Sarà solo grazie all'intervento di Linda e Ines che finalmente Carmen e Victor riusciranno a riavvicinarsi e finalmente a dialogare. Sarà infatti alla fine di un sentito confronto che la coppia sentirà di aver superato la crisi più profonda e di poter finalmente tentare di ricominciare. Il punto di incontro ovviamente sarà il rientro di Kiros in falegnameria, Victor infatti, sembrerà finalmente capire che il gesto di Kiros non è stato altro che un atto di fedeltà ed altruismo.

Un Altro Domani Anticipazioni: Victor chiede a Kiros di rientrare in azienda

Francisco nel frattempo parla a Carmen di Kiros e della prima volta che l'ha incontrato, dei lunghi anni del ragazzo in falegnameria, e della sua grande fedeltà al servizio della famiglia. E' un momento dedicato ai ricordi che porta anche Patricia a rievocare fatti della vita passata. Intanto Victor, dopo il dialogo con Carmen decide di porgere le sue scuse a Kiros e dare il suo immediato ok al rientro del giovane in azienda. L'operaio però risponderà di doverci pensare perché in realtà ha altri progetti.

Kiros ha deciso di lasciare la Colonia, nella Puntata di Un Altro Domani del 28 novembre 2022

Carmen scoprirà dell'improvvisa decisione di Kiros dalle parole di Victor. I due si sono finalmente riappacificati e sperano insieme di convincere Kiros del loro pentimento e soprattutto del desiderio di riaverlo in falegnameria. Purtroppo, nonostante gli sforzi, Victor si rende conto che l'operaio ha ormai aver maturato altri progetti, così ne parla con Carmen rivelandole che Kiros ha deciso di tornare in Camerun. La giovane, sconvolta, capisce di dover tentare in tutto per tutto per convincerlo a rimanere!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45