Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 28 novembre al 2 dicembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 28 novembre 2022

Mentre stanno passeggiando, Carmen e Victor si lasciano andare a qualche confidenza. Tra i due futuri sposi pare sia finalmente tornato il sereno. Tuttavia, la giovane non è per niente felice: non sopporta l'idea che Kiros sia in partenza per il Camerun. La Villanueva raggiunge l'amato per supplicarlo di non andarsene.

Puntata in onda Martedì 29 novembre 2022

Julia scopre che Diana le ha mentito: non c'è nessuna ristrutturazione in corso, ed ha messo di nascosto in vendita la sua casa. Intanto, Cloe ed Erik si confidano a vicenda, e sembrano essere sempre più in sintonia. Ribero, per tale ragione, è piuttosto infastidito.

Puntata in onda Mercoledì 30 novembre 2022

Maria prende un'importante decisione: incontrerà di nuovo Rio, al quale confessa le sue perplessità. Diana, invece, ammette davanti a Julia che il suo appartamento non è in ristrutturazione, bensì in vendita. Inoltre, la donna spiega alla figlia di averle nascosto la verità perché si tratta della casa in cui è cresciuta e, quindi, lei ed il marito temevano che non l'avrebbe presa bene. Diana, però, non è del tutto sincera con Julia.

Puntata in onda Giovedì 1° dicembre 2022

Ancora tensioni tra Julia ed Elena, ed il motivo è sempre lo stesso: la decisione della prima di ridurre l'orario di lavoro per i dipendenti della bottega. A Rio Muni, invece, Francisco sorprende Carmen mentre confessa ad Enoa di amare un altro uomo. Il padre, allora, va su tutte le furie, ed esplode una lite che culmina con la sua minaccia di licenziare la domestica, se la figlia non vuoterà il sacco.

Puntata in onda Venerdì 2 dicembre 2022

Ines convince Ventura che è stato Angel a rubargli la valigetta contenente denaro e documenti. Lo spietato imprenditore, allora, incontra il ragazzo per chiarire.

