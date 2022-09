Un Altro Domani Anticipazioni 27 settembre 2022: Julia delusa dal NO di Tirso

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 27 settembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55: Julia è decisa a divorziare da Sergio e a dare una grande festa insieme a tutti gli abitanti del paese per festeggiare. Ma Tirso non vi parteciperà'.

Un Altro Domani Anticipazioni: Erik preoccupa Tirso

Tirso vive un momento complicato: suo nipote Erik ha rivelato agli amici del paese la verità su suo padre. L'oste è distrutto, ora che il suo segreto è sulla bocca di tutti sarà costretto a dare delle spiegazioni. Erik non sta sconvolgendo solo la vita di Tirso ma anche quella di Cloe, interessata a lui, e di Maria, alle prese con un nuovo rivale in amore. In Africa, Victor, di fronte alle recenti tensioni nate in falegnameria, inizia a meditare di rinunciare al suo ruolo in azienda.

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia organizza un party di Divorzio

Julia continua a insistere per festeggiare il divorzio con un grande party e Sergio sembra essere d'accordo con lei. Quando la ragazza si mette in testa qualcosa è impossibile dirle di no, purtroppo questa volta Tirso non sarà li per assecondarla o consigliarla. Il poverino ha altri problemi per la testa, ben più gravi. Chi invece parteciperà è sua madre Diana, dopo l'iniziale sconvolgimento infatti, è pronta ad accettare questa idea del party e a dare il suo sostegno. Ovviamente il repentino cambio di atteggiamento non potrà che generare qualche sospetto.

Tirso non parteciperà alla festa di Julia! Nella Puntata di Un Altro Domani in onda il 27 settembre 2022

Tirso si è confidato con Elena. Dopo giorni di silenzio finalmente si è aperto e ha raccontato tutta la verità su suo fratello e sul motivo per cui è finito in prigione: omicidio! Elena, seppur sconvolta, ha capito di dover stare accanto all'amico custodendo il suo segreto. E' in questo contesto che si inserirà la strana richiesta di Julia di festeggiare il divorzio con Sergio; party a cui Tirso ovviamente rifiuterà di partecipare. Elena, senza rivelare nulla, cercherà di consolare Julia, delusa del no dell'oste, facendole capire che Tirso sta vivendo un momento molto complicato....

