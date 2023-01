Un Altro Domani Anticipazioni dal 23 al 27 gennaio 2023: Carmen scaricata da Victor e da Kiros!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 23 al 27 gennaio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda Lunedì 23 gennaio 2023

Erik confida a Tirso di volersi riavvicinare a suo padre. A Rio Muni, invece, Carmen è sempre più convinta che Victor abbia scoperto della sua relazione clandestina con Kiros. In realtà, lo strano atteggiamento del ragazzo ha a che vedere con le pericolose aspirazioni politiche di Ventura.

Puntata in onda Martedì 24 gennaio 2023

Alicia comunica ad Ines di essere intenzionata a lasciare il lavoro in libreria, e la donna ne gioisce. A Robledillo, invece, Sergio sta provando a farsi perdonare da Julia per aver violato la sua privacy, leggendo il diario di Carmen, ma lei non sente ragioni. Il loro rapporto potrebbe essere al capolinea.

Puntata in onda Mercoledì 25 gennaio 2023

Erik è certo di voler far sul serio con Cloe, ma quest'ultima non fa che pensare a Dani. A Rio Muni, invece, Carmen non sa per quale ragione Victor abbia deciso di rompere il loro fidanzamento.

Puntata in onda Giovedì 26 gennaio 2023

Ora che Victor l'ha lasciata, Carmen si sente libera e pensa sia il momento giusto per fuggire con Kiros. Tuttavia, l'operaio ha appena ricevuto un biglietto anonimo in cui gli si intima di smettere di frequentarla.

Puntata in onda Venerdì 27 gennaio 2023

Ines è da sola in libreria, e si sente in difficoltà. Intanto, la donna cerca di dissuadere Ventura dal tenere Alicia a lavorare con lui. Kiros, invece, dopo aver ricevuto delle minacce, fa un passo indietro e dice a Carmen di non essere pronto a scappare con lei. La Villanueva è incredula e confusa.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.