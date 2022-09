Un Altro Domani Anticipazioni 23 settembre 2022: Diana sotto shock!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 23 settembre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che la scelta di Sergio e Julia di festeggiare il divorzio lascerà sconvolta Diana.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 23 settembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55: Sergio e Julia decidono di festeggiare il loro divorzio con una festa. Diana è scandalizzata.

Un Altro Domani Anticipazioni: Erik preoccupa Tirso

Tirso vive un momento difficile: suo nipote Erik ha rivelato davanti all'intero paese che suo padre è in carcere. L'oste è distrutto, il suo segreto è stata svelato e ora sarà costretto a mettere in piazza tutta la storia. Erik però non sta sconvolgendo solo la vita di Tirso ma anche quella di Cloe, interessata a lui, e di Maria, alle prese con un nuovo rivale in amore. In Africa, Kiros non riesce proprio a superare il rifiuto di Carmen e il dolore ha lasciato il posto alla rabbia: si mostra ostile e aggressivo nei confronti della ragazza. Victor, furioso per il trattamento che l'operaio riserva alla sua fidanzata, decide di affrontarlo ma Carmen lo prega di dare a Kiros la possibilità di spiegarsi...

Diana sconvolta dalla scelta di Sergio e Julia, nella Puntata di Un Altro Domani del 23 settembre 2022

Julia organizza una festa di divorzio con Sergio, ma Tirso, sopraffatto da mille preoccupazioni, non vuole partecipare. Diana sembra addirittura scandalizzata da questa folle decisione della sua bambina e del suo adorato genero, eppure, nonostante le proteste inziali, alla fine acconsentirà a partecipare. Un cambio di rotta repentino e inaspettato che desterà la preoccupazione di tutti. Cosa starà tramando Diana, quali sono le sue vere intenzioni?

Un Altro Domani Anticipazioni: Victor è vicino a una scelta

Alicia propone ad Angel un'uscita per farsi vedere pubblicamente insieme, ma lui declina l'invito: è troppo preso dagli affari di Ventura per giocare a fare i fidanzatini con la ragazza. Victor si rende conto che crisi lavorative come quella che stanno vivendo in fabbrica soprattutto a causa dell'aggressivo comportamento di Kiros nei confronti di Carmen, possono influenzare il rapporto con la futura moglie. E' per questo che inizia a meditare di rinunciare al suo ruolo in falegnameria.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 19 al 23 settembre 2022

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.