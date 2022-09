Un Altro Domani Anticipazioni 22 settembre 2022: Carmen tra Kiros e Victor!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 22 settembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55: Patricia mette sotto pressione Jonas: deve scoprire a qualunque costo di quale natura sia la merce trasportata dai camion. Carmen cerca di conciliare il lavoro e la sua relazione con Victor.

Un Altro Domani Anticipazioni: Patricia continua ad indagare

Alicia propone ad Angel un'uscita per farsi vedere pubblicamente insieme, ma lui declina l'invito: è troppo preso dagli affari di Ventura per giocare a fare i fidanzatini con la ragazza. Patricia, insospettita da alcuni traffici di Francisco, ha finito per metterlo sotto torchio ma lui dopo aver chiarito gli accordi con Ventura le ha intimato di starne fuori. Ma Patricia non si da per vinta, anzi, sempre più convinta che i due stiano facendo qualcosa di losco alle sue spalle, ordina al suo scagnozzo Jonas di indagare e scoprire di più sulle merci trasportate.

Carmen alle strette, nella Puntata di Un Altro Domani in onda il 22 settembre 2022

​Carmen vive una situazione complicata in fabbrica, da quando è tornata a lavoro la tesione al laboratorio è altissima. Kiros continua a trattarla con aggressività e disprezzo e l'atteggiamento dell'operaio non è passato inosservato neppure a Victor. Il fidanzato di Carmen decide di affrontare Kiros ma lei chiede di poter risolvere da sola la questione. Victor si rende conto che crisi lavorative come questa, pinflunezano molto la loro relazione, così inizia a riflettere sulla possibilità di lasciare la fabbrica...

Un Altro Domani Anticipazioni: La preoccupazione è il sentimento che unisce tutti i protagonisti!

Elena è preoccupata per la vicinanza di Sergio a Julia, la ragazza infatti non sembra rendersi conto delle vere intenzioni dell'Ex. Tirso anche vive un momento di grande ansia, Erik rischia di far uscire allo scoperto la verità sul fratello in carcere. Intanto a Rio Muni anche Victor e Patricia sono preda della preoccupazione. Il primo teme una compromissione del suo rapporto con Carmen a causa del lavoro, la seconda invece, è seriamente in pena per le azioni dello sconsiderato marito e del suo cinco socio, Ventura

