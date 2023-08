Un Altro Domani Anticipazioni 12 agosto 2023: Patricia sa tutto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 12 agosto Canale 5. Le trame dell'episodio rivelano che Patricia assisterà a un bacio tra Carmen e Kiros. Il Segreto della coppia è in pericolo!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 12 agosto 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Patricia rivela a Carmen di averla vista mentre si baciava con Kiros. L'avventuriera teme che la Dark Lady voglia ricattarla, tuttavia, non sapendo ancora in che modo mettere in atto il ricatto, Patricia si diverte semplicemente a tenerla sulle spine. Victor, nel mentre, viene a sapere che Angel era l'amante di Ines, ed i due hanno un'accesa discussione al riguardo. A Robledillo Julia è pronta per la festa di addio al nubilato e celibato che ha organizzato Leo, ed è felice che Diana parteciperà alle nozze e che Tirso l'accompagnerà all'altare.

Un Altro Domani: Julia allontana Tirso

Tirso annuncia a Elena di aver concluso con successo la fisioterapia. La donna vorrebbe trovare un modo per festeggiare e passare del tempo insieme, ma questo proposito viene rimandato. Tirso viene a conoscenza della proposta di matrimonio fatta da Leo a Julia e, spinto da Elena, va a parlare con Julia e la mette in guardia su Leo chiarendole anche che ci tiene a lei e non vuole vederla soffrire. Julia però non la prende bene e lo invita a restare fuori dalla sua vita. Cloe posta sui social un video in cui racconta pubblicamente il suo momento difficile dopo la rottura con Ribero. Linda confessa a Carmen i sentimenti che prova per Faustino e poi ne parla anche con don Francisco, pregandolo di non raccontare a suo padre.

Un Altro Domani: Angel confessa il suo amore per Ines

Messo alle strette da Ventura, Angel è costretto a confessare il suo amore per Ines però giura che non era ricambiato. Ventura non gli crede e gli promette di farsi giustizia. Angel si confida con Patricia che gli raccomanda di stare molto attento. Linda riesce a sventare una rapina al Rio Club minacciando i ladri con una pistola ma il merito ricade su Faustino, dato che Lei non può dichiarare il possesso di un'arma. Carmen desidera aumentare a produzione di mobili ma Patricia vuole rifletterci bene sopra, specie dopo che ha scoperto che Carmen non è più andata a parlare con il rappresentante di stoffe di Bata. Julia decide di accettare la proposta di matrimonio di Leo. Tirso prende la decisione di lasciare casa di Elena e di iniziare a cercare una casa tutta sua, così da poter riprendere in mano la propria vita. Ora che sta meglio vuole anche provare a sanare il rapporto con Julia. Ribero è molto preoccupato per Cloe e chiede a Dani di aiutarla. In Guinea, Patricia, mette sotto torchio Kiros per sapere perché Carmen non si è più recata a Bata come da accordi, il ragazzo le confessa che Carmen la notte dell'appuntamento ha incontrato un uomo, del quale però, non conosce l'identità.

Patricia scopre Kiros e Carmen, nella puntata di Un Altro Domani del 12 agosto 2023

Diana litiga con Julia e l'accusa di sposare Leo solo perché è debole e poco indipendente. Nel frattempo, Cloe è molto invaghita di Xoel, ma lui non è chi dice di essere, finisce infatti per ricattarla costringendola a dargli 500 euro. A Rio Muni Angel confessa a Victor di essere stato innamorato di sua madre Ines, ma non ammette di essere stato il suo amante. I due hanno un diverbio piuttosto acceso. Linda si intrufola in casa di Enoa vuole scoprire cosa la preoccupa e anche perché non è andata all'appuntamento che avevano fissato. Kiros e Carmen mentre si baciano vengono visti da Patricia. Carmen crede che la donna voglia ricattarla ma per ora Patricia si diverte solo a provocarla e a tenerla sulle spine. Diana alla fine cede e, nonostante non sia affatto convinta, accetta di partecipare al matrimonio, anche Tirso ci sarà e accompagnerà la Sposa!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45