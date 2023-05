Un Altro Domani Anticipazioni 1 giugno 2023: Victor verrà scarcerato?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 1 giugno 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: la notizia della liberazione di Victor scuote la colonia, soprattutto perché Carmen, Francisco e Patricia sanno che dietro c'è lo zampino di Ventura.

Anticipazioni Un Altro Domani: Elena teme per Dani

Elena è in ansia per la transizione di Dani ma invece di parlare con suo figlio delle sue paure, cerca di informarsi per conto suo, ma questa si rivela una pessima idea. A Rio Muni, dopo quanto avvenuto al povero Victor, Carmen decide di inchiodare Patricia. Ma la donna ha sempre un asso nella manica. Julia confida a Leo di non saper andare in bicicletta e lui decide di insegnarglielo, la ragazza allora per sdebitarsi accetta di affittargli una stanza in casa sua. Diana ha delle remore al riguardo e scrive un regolamento che i due saranno costretti a seguire durante la convivenza.

Anticipazioni Un Altro Domani: Julia nell'occhio del ciclone

Mentre Mario ed Erik si recano insieme al vivaio hanno uno scontro che mette in seria agitazione l'anziano tanto da farlo svenire. La denuncia di Julia ha sortito l'effetto contrario, il giornale ha infatti pubblicato le sue generalità, il suo nome e cognome spiattellati in prima pagina generano un enorme scalpore mediatico. Julia cerca di superare la cosa, ma i fan e persino la stampa arrivano in paese per tormentare la donna. Mario ha coperto Erik di fronte a Tirso, ma l'albergatore dubita della storia dell'incidente, l'uomo però non cede e Tirso capisce che Mario sta tenendo al sicuro suo nipote.

Ordine di scarcerazione per Victor, nella puntata di Un Altro Domani dell'1 giugno 2023

Linda è assolutamente presa dal sogno di rilevare il Rio Club pur non avendo i mezzi per realizzarlo, del resto Carmen e Angel hanno promesso che la aiuteranno. La notizia della liberazione di Victor scuote la colonia, soprattutto perché Carmen, Francisco e Patricia sanno che dietro c'è lo zampino di Ventura. Terminata la giornata, quella in cui Victor sarebbe dovuto essere scarcerato, arriva una notizia inquietante. Mentre Julia è nel mirino di tutti, Leo è in quello di Diana che non lo sopporta proprio!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45