Tradimento Puntata Serale del 28 marzo 2025: Ecco cosa succederà negli episodi della Soap

Tradimento anticipa il suo appuntamento serale e arriva nella prima serata del venerdì. Vediamo insieme cosa succederà nella puntata in onda stasera, 28 marzo 2025.

Tradimento anticipa il suo appuntamento della domenica sera al venerdì. Andranno in onda oggi, in prima serata su Canale5 le vicende di Guzide e della sua famiglia, impegnate a portare a casa la vittoria contro coloro che hanno deciso di rovinare la loro felicità e che ancora tramano nell’ombra. Negli episodi che vedremo stasera, Oylum farà i conti con la faccia oscura dell’amore mentre Oltan e Tolga saranno sempre più distanti. Grandi scoperte per Tarik, che forse comincerà a comprendere che non tutte le persone di cui si è circondato sono sincere come crede. Ma scopriamo insieme le anticipazioni complete.

Anticipazioni puntata serale del 28 marzo 2025

Tradimento: la Soap anticipa al venerdì sera

L’ultima settimana di marzo è atipica per Guzide e la sua famiglia. Tradimento non va in onda domenica sera ma anticipa il suo appuntamento al venerdì. Una decisione motiva dal cambio di programmazione di Canale5 e dallo slittamento della Serie TV El Turco, che non va in onda né il 26 né il 27 marzo 2025 ma ci dà appuntamento all’8 e al 15 aprile 2025. Per non lasciare gli appassionati di storie d’amore e tradimento, Mediaset ha deciso di regalarci un appuntamento infrasettimanale con la Soapopera turca, ultima arrivata sulla Rete Ammiraglia del Biscione.

È probabile che dalla prossima settimana tutto tornerà come prima e che Tradimento tornerà la domenica sera, sempre in prima serata e sino a tarda notte. Ma vediamo insieme cosa succederà nelle puntate in onda oggi, 28 marzo 2025, a partire dalle 21.35.

Tradimento, Anticipazioni puntata serale del 28 marzo 2025: Oylum nella morsa di Behram

Oylum è incinta di Behram e vuole abortire. La ragazza non se la sente di crescere un figlio ora e soprattutto non è convinta di volerlo fare accanto a Behram, che si sta rivelando ossessionato da lei più che innamorato. Il giovane la tiene d’occhio a ogni suo passo e continua a insistere affinché lei lo sposi. Guzide sembra aver capito che il giovane non è la persona adatta a sua figlia e non si fa alcuno scrupolo di dirlo sia alla sua bambina che al diretto interessato, ignorando però che la sua bambina sia in stato interessante.

Oylum si recherà in clinica per interrompere la sua gravidanza ma anche là la raggiungerà Behram insieme ai suoi scagnozzi. La giovane capirà di dover agire in un altro modo e di dover trovare presto una soluzione per non cadere vittima delle ossessioni dell’imprenditore.

Tradimento: Oltan e Tolga sempre più distanti mentre Ozan…

Tra Oltan e Tolga è rottura completa. Il ragazzo ha deciso di vendere la sua azienda e di restituire al padre i 10 milioni di dollari che gli aveva prestato per aprire la sua ditta informatica. Oltan deve prendere atto che suo figlio non ha alcuna intenzione di perdonarlo e di tornare al suo fianco ma nonostante l’origine dei loro problemi siano i suoi loschi giri, l’imprenditore ha deciso di continuare a tormentare Ozan. Quest’ultimo deve fare finta di non sapere la verità su Oltan ma deve anche decidere se cedere alle sue ultime richieste oppure rifiutarsi, rischiando però di uscire allo scoperto.

Tradimento Anticipazioni: Tarik alla ricerca di chi lo ha avvelenato

Tarik ha fatto una scoperta sconvolgente. Ha trovato a casa sua il flacone del veleno con cui è stato avvelenato e ha capito che a tentare di ucciderlo non può essere stata Guzide. Yesim rischia di essere incastrata ma la fortuna sembra sorriderle ancora, visto che il suo compagno non troverà alcuna impronta digitale sull’ampolla. Intanto Elmas fornirà a Guzide informazioni su quale sia il carcere in cui è stato rinchiuso Sezai e l’aiuterà a sfrattare il suo ex e la sua amante dalla sua casa e a restituirla a lei. Per la giudice è un trionfo ma ancora molti nodi devono venire al pettine. Oltan ed Elmas sono sempre più vicini e Umit deve ancora sottostare ai ricatti del suo ex cognato, che lo tiene in pugno e vuole essere messo a conoscenza di tutte le mosse della madre dei suoi figli.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera alle ore 21.35, il sabato alle ore 15.05 e la domenica pomeriggio alle ore 14.30 sempre su Canale 5.