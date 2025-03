Tradimento: la Soap non va più in onda la domenica sera. Ecco cosa sta succedendo

Anticipazioni TV

Tradimento non ci farà più compagnia nella domenica sera. Per la Soap di Canale5 c'è un cambio di programmazione che non ci lascerà a bocca asciutta. Ecco tutte le novità previste per questo weekend, l'ultimo di marzo 2025.

Cambiamenti repentini nel palinsesto di Canale5. Sono tante le novità che ci aspettano in questo weekend, iniziato da poche ore ma sicuramente pieno di novità da scoprire. Tra queste c’è il cambio di palinsesto della Soap Tradimento, che non ci farà più compagnia la domenica sera ma che non ci lascerà con la bocca asciutta. Scopriamo insieme i dettagli di questo cambiamento e cosa dobbiamo aspettarci già da stasera, venerdì 28 marzo 2025.

Cambi di programmazione su Canale5: ecco cosa cambia

Cambi di programmazione inattesi hanno coinvolto Canale5. Sulla rete ammiraglia Mediaset era previsto l’arrivo della Serie TV evento con Can Yaman, El Turco. È di qualche giorno fa la decisione di spostare la Fiction di sei episodi all’8 e 15 aprile 2025 e non più, come era previsto, per giovedì 27 marzo 2025 e venerdì, oggi, 28 marzo 2025. La scelta è arrivata poco tempo prima delle date stabilite e ha modificato il palinsesto previsto per l’ultima settimana di marzo. Giovedì e venerdì, al posto di Yaman, ci saranno altri programmi e un'amata Soap: Tradimento.

Tradimento: la Soap non va in onda la domenica ma anticipa al venerdì

Lo slittamento di El Turco ad aprile ha cambiato il palinsesto di Canale5. Giovedì, al posto della prima puntata – e dei primi tre episodi – della Serie TV, ci sarà una puntata speciale di Avanti un Altro intitolata Avanti un Altro by night, mentre venerdì ci sarà l’appuntamento con Tradimento.

La Soap di Canale5 anticipa la sua programmazione serale e va in onda di venerdì, quindi stasera 28 marzo 2025, alle ore 21.35, al posto di domenica. Non ci sarà quindi un doppio appuntamento in prima serata ma proprio uno spostamento di giorno. Domenica 30 marzo 2025, al posto di Tradimento ci sarà una puntata di Guinness - Lo show dei record. Nessuna variazione negli appuntamenti pomeridiani che rimarranno gli stessi, con i medesimi orari, della scorsa settimana, in cui abbiamo visto il ritorno di Beautiful nel daytime domenicale di Canale5.

Tradimento: ecco cosa succederà nella puntata serale di stasera, 28 marzo 2025

La puntata serale di Tradimento viene anticipata a stasera, venerdì 28 marzo 2025. Non sappiamo per certo se questo sarà il posto definitivo della Soap nella prima serata su Canale5 o se, dalle prossime settimane, le vicende di Guzide e della sua famiglia si trasferiranno di nuovo alla domenica sera.

Per il momento sappiamo solo che negli episodi che vedremo oggi, a partire dalle ore 21.35, Oylum sarà sempre più preoccupata per la sua gravidanza e per il suo rapporto con Behram, diventato ossessivo con lei. L’imprenditore non vuole che la ragazza abortisca e desidera invece sposarla; per evitare che faccia qualcosa senza il suo controllo, la fa costantemente pedinare ma questo atteggiamento comincia a intimorire la figlia di Guzide, che per il momento non vuole dire nulla alla famiglia sul suo stato interessante. Intanto Tarik ha fatto analizzare il flaconcino di veleno che ha trovato in casa sua e che Yesim aveva cercato di nascondere dalla giudice.

L’avvocato capisce che dietro al suo malore c’è la sua attuale compagna e non la sua ex moglie, che fa controllare a vista da Umit, ancora costretto a subire i ricatti dell’ex cognato. Ozan non sa che fare; se cederà ai ricatti di Oltan si macchierà di nuovo di reato ma se non lo farà l’uomo capirà che lui è a conoscenza della verità su Kaan. Elmas cerca di stare vicino a Oltan turbato per la rottura con suo figlio e riesce sia a indicare a Guzide dove si trova il carcere in cui è rinchiuso Sezai sia a far riavere al giudice la sua casa, sfrattando – senza pietà – Tarik e Yesim.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera alle ore 21.35, il sabato alle ore 15.05 e la domenica pomeriggio alle ore 14.30 sempre su Canale 5.