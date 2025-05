Tradimento Puntata Serale del 23 maggio 2025: Ecco cosa succederà nelle puntate in onda Stasera su Canale5

Anticipazioni TV

Questa sera, venerdì 23 maggio 2025, non perdete l'appuntamento serale con Tradimento. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate in onda oggi, in prima serata su Canale5.

Tradimento rinnova il suo appuntamento serale anche questa sera, venerdì 23 maggio 2025, alle ore 21.40 su Canale5. Le trame della Soap sono arrivate a un momento cruciale. Guzide ha incontrato Hakan, che secondo le indagini di Sezai dovrebbe essere il suo vero figlio, mentre Tolga è stato accusato di aver spinto dalle scale Selin e ora è in carcere in attesa di giudizio. Yesim ha cominciato un nuovo lavoro mentre Ipek continua a tramare nell’ombra e a volersi vendicare della giudice, che lei odia con tutta se stessa. Ma vediamo cosa accadrà negli episodi di oggi.

Tradimento Anticipazioni Puntata Serale: Selin si sveglia e Serra minaccia Oylum

Tolga è finito in carcere ma è innocente. Non ha spinto Selin giù per le scale e si è trattato di un incidente. Purtroppo il ragazzo non ha prove che lo sostengano e purtroppo è tutto contro di lui. Sì perché, poco prima che tutto questo avvenisse, i due hanno avuto una bruttissima discussione, scoppiata dopo che Tolga ha scoperto la pancia finta di sua moglie e ha capito che non aspettano nessun bambino.

Nell’appuntamento serale di Tradimento del 23 maggio 2025, Selin riaprirà gli occhi e questo farà ben sperare… solo inizialmente. La ragazza dirà di non ricordare nulla su quanto successo. Oyluma sarà sempre più turbata da quanto successo e troverà in Kahraman, a cui racconterà tutto, una spalla su cui piangere. La ragazza non riuscirà a trovare pace; dopo aver dovuto affrontare l’ira di Mualla e aver dovuto rivelare al cugino di Behram che Can è figlio di Yolga, subirà l’aggressione senza freni di Serra, che la minaccerà di stare lontana dalla sua famiglia. Nazan non sopporterà l’intrusione della donna in casa sua e la caccerà di malo modo. Poco dopo Oylum deciderà di contattare il procuratore Taner per chiedergli di potersi recare in carcere per parlare con Tolga. Ottenuto il permesso, i due innamorati si ritroveranno faccia a faccia e parleranno della loro relazione, confessandosi a vicenda di amarsi ancora.

Hakan deruba Guzide, ecco cosa vedremo negli episodi serali del 23 maggio 2025

Guzide ha invitato Hakan a casa sua, decisa a scoprire se il ragazzo sia davvero suo figlio. Il giovane si rivelerà un poco di buono. Mentre nessuno lo vedrà, deruberà la famiglia della giudice e cercherà di vendere al mercato nero sia i costosi telefoni che i laptop rubati. Quando Guzide tornerà a casa si accorgerà di quanto successo e denuncerà il fatto alla polizia, che si metterà immediatamente sulle tracce del ladro. Non sapendo dove andare o meglio dove nascondersi, Hakan tornerà di soppiatto a casa della sua probabile vera madre e si nasconderà nello scantinato, aspettando il momento giusto per darsi alla fuga e lasciare la città, facendo perdere le sue tracce.

Tradimento Anticipazioni: Ipek ai ferri corti con Azra

Sezai ha messo Ipek alle strette ma la ragazza è riuscita a imbrogliare il padre facendogli credere che la sua presunta seconda auto appartenga a Azra. La ragazza si renderà conto, molto presto, di aver fatto un errore ad aver intestato l’automobile alla sua amica, che deciderà di ribellarsi a lei, dopo essere stata accusata di essere un’approfittatrice.

Furente per comincerà a essere trattata da Ipek, Azra chiederà a suo zio Tarik un consiglio. Gli rivelerà che la figlia di Sezai le ha intestato la sua auto e l’ex marito di Guzide le consiglierà di prendersi una vendetta vendendo il mezzo e investendo i soldi ricavati. In realtà l’imprenditore avrà altro in mente. Il denaro che penserà di ottenere dalla vendita gli occorre per pagare un devio con Savi Mepe. Intanto la ditta di pulizie di Yesim comincerà ad avere molto successo mentre Sezai inviterà l’ex baby sitter di sua figlia a trasferirsi da loro, certo che la sua bambina ne sarà molto felice. Ma cosa succederà davvero?

Tradimento va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime e il martedì e venerdì in prima serata su Canale 5.