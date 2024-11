Tradimento è il nuovo appuntamento turco di Canale5. Cambierà qualcosa per Endless Love, Segreti di Famiglia e La Promessa?

Anticipazioni TV

Novità turche in arrivo su Canale5. Nel mese di dicembre 2024 ci saranno nuovi cambi di programmazione ma anche grandi e piacevoli sorprese. Scopriamo insieme cosa accadrà.

I palinsesti di Canale5 sono cambiati e cambieranno ancora. Dopo l’inaspettato ritorno di Endless Love nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, sono in arrivo nuove sorprese. Queste ci porteranno a conoscere un nuovo drama turco, Tradimento, che ci sarà compagnia nelle prime serate. Ma quando verrà trasmesso, ci saranno novità per Endless Love, Segreti di Famiglia, My Home My Destiny e persino per La Promessa? Scopriamolo insieme.

Tradimento è il nuovo appuntamento di Canal5, ecco quando arriverà

Questo novembre (2024) si sta rivelando ricco di cambiamenti nel palinsesto di Canale5 e non solo per via dei grandi finali, previsti, di alcuni importanti appuntamenti sulla rete ammiraglia del Biscione. La scorsa settimana, domenica 17 novembre 2024 per la precisione, abbiamo assistito all’ultima puntata de La Rosa della Vendetta e dal 1° dicembre prossimo arriverà Tradimento, un nuovo drama turco, appassionante e avvincente, che ci terrà compagnia durante le prime serate della domenica.

Tradimento è un drama turco che si è concluso, in Turchia, lo scorso giugno 2024. È quindi un prodotto nuovo e di lunga durata, visto che è andato in onda sulla ATV, rete locale turca, dal 22 settembre 2024 al 6 giugno 2024. La dizi vedrà il ritorno di Vahide Perçin, ovvero Hunkar Yaman di Terra Amara ma anche di Aras Aydın di Cherry Season, Özlem Tokaslan di DayDreamer e di İlayda Çevik, interprete della perfida Betul sempre in Terra Amara. La serie è stata girata nel distretto di Beşiktaş e nel quartiere di Galata e ci porterà dentro un altro dramma famigliare, costellato di segreti e di bugie.

Tradimento: ecco la trama del nuovo appuntamento serale di Canale5

Tradimento prenderà il posto de La Rosa della Vendetta dopo due settimane dal suo grande finale. Attualmente il giorno previsto per la messa in onda della prima puntata serie è il 1° dicembre 2024, salvo cambiamenti inaspettati. Al momento navighiamo a vista, visto gli ultimi stravolgimenti del palinsesto di Canale5, soprattutto di quello in daytime, che ha visto Endless Love tornare all’improvviso per prendere il posto di Segreti di Famiglia, non capace di trainare il pubblico come la storia d’amore di Nihan e Kemal.

Ma di cosa parlerà questo nuovo appuntamento, che verrà trattato come una Fiction? Scopriamolo insieme

Vahide Perçis sarà Güzide, una giudice di famiglia molto rispettata ma anche una donna molto rigorosa, dai sani principi e inflessibile. Una donna di polso sia sul lavoro che a casa. Güzide vive per la sua famiglia, composta dal marito Tarik e dai figli, la giovane Oylum e l’ingegnere Ozan. Sono rari i momenti di dolcezza che regala ai due giovani. I due vengono trattati con una certa distanza per dare loro l’educazione che la loro madre ritiene più giusta. La vita di tutti cambierà quando la giudice farà un incontro casuale, che metterà in dubbio tutte le sue certezze.

Endless Love, Segreti di Famiglia, La Promessa e My Home My Destiny: che destino avranno le Soap?

Appurato che lo slot orario domenicale lasciato vacante da La Rosa della Vendetta sarà occupato da Tradimento, ci chiediamo se succederà qualcosa di nuovo agli altri "appuntamenti Soap", che hanno subito – in questi mesi – diverse modifiche. Vi diciamo subito che Endless Love continuerà ad andare in onda dal lunedì al sabato nel daytime e il giovedì in prima serata ma le avventure di Kemal e Nihan stanno volgendo al termine. Non manca molto, e con gli episodi serali ancora meno, al momento in cui dovremo salutare questo travagliato amore. E manca ancora meno per vedere come si concluderanno le vicende di My Home My Destiny. È vero che il tempo lasciato a questa storia è davvero risicato – si parla di meno di 10 minuti – e che quindi potrebbe allungarsi la sua messa in onda ma è anche vero che ci sono ancora pochi argomenti ancora da trattare. Insomma anche Zeynep, Mehdi e Baris ci lasceranno presto, se non a dicembre 2024, sicuramente nei primi mesi del 2025.

Queste due Soap dovranno quindi essere sostituite. Sappiamo che Mediaset ha comprato dei nuovi drammi turchi e che alcuni di questi stanno andando in onda su Mediaset Infinity. Potrebbero quindi arrivare in chiaro e tenerci compagnia nei pomeriggi. Non escludiamo però – ai palinsesti piace cambiare come alle scale di Hogwarts – che La Promessa possa tornare su Canale 5 e abbandonare l’access prime time di Rete4, a cui è stata destinata per trainare gli ascolti alla prima serata. La scelta di spostarla di sera non è piaciuta a molti fan, che la preferivano in orari con più sole e che desideravano un maggiore spazio per la sua storia.

Insomma tutto è possibile, ritorno, non ritorni, cambiamenti. Segreti di Famiglia, che ha subito un addio velocissimo dal daytime, è stato spostato nella seconda serata del giovedì di Canale5 e là sembra destinato a rimanere almeno sino a quando andrà in onda Endless Love. Alla sua conclusione potrebbe prendere il suo posto. Effettivamente le indagini e l’amore di Ceylin e Ilgaz, in estate, avevano convinto gli spettatori nelle ore serali e un suo ritorno in prima serata potrebbe essere la mossa giusta per tornare a far appassionare i telespettatori a questo dizi che mischia il giallo con il romantico.