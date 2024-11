La Rosa della Vendetta Ultima Puntata: Stasera, 17 novembre 2024, il Finale della Serie TV di Canale5

Anticipazioni TV

Ultimo ed imperdibile appuntamento stasera, domenica 17 novembre 2024, con La Rosa delle Vendetta, la Serie TV turca con Murat Unalmis alias Demir Yaman di Terra Amara. Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni degli episodi in onda stasera su Canale 5!

Stasera torna sulla rete ammiraglia Mediaset Murat Unalmis, l'amato Demir Yaman di Terra Amara con l'ultima puntata de La Rosa della Vendetta, Gulcemal. Grazie alle anticipazioni della serie televisiva turca di Canale 5, scopriamo che, nell'episodio finale in onda il 17 novembre 2024 alle 21:20, Gulcemal, con un biglietto, chiede a Zafer di raggiungerlo in cima alla scogliera. Una volta qui, lui le domanda se gli abbia mai voluto bene, e lei gli dà una risposta negativa. Allora, Gulcemal si lascia cadere nel vuoto. Dopo cinque anni, tutti sono ormai rassegnati alla morte dell'uomo. Intanto, Mert e Gulendam hanno avuto una figlia, Mujgan, mentre Zafer, probabilmente affetta da demenza senile, vive con loro. Infatti, la donna è rimasta sconvolta dal suicidio di Gulcemal, e continua ad essere certa che lui sia vivo perché le appare in sogno da bambino. Deva, invece, ha avuto un figlio con Gulcemal a sua insaputa, Cemal. Ad un certo punto, Ibrahim e Gara informano la giovane della scomparsa del figlioletto; Deva, terrorizzata, si reca al parco per cercarlo, mentre i nonni allertano la polizia. Nel frattempo, Armagan, che finalmente è tornato a camminare, rincasa insieme ad Ipek. Al contempo, Gulcemal raggiunge la centrale di polizia insieme a Cemal, poi se ne va, pronto a ripartire. In verità, il ragazzo non lascierà Istanbul. Gulcemal si ferma a parlare con una mendicante con in braccio un bambino, colpito dal fatto che, nonostante le sue difficoltà, questa donna non abbia mai pensato di abbandonare il figlio. Inoltre, nella borsa trova il libro che gli ha lasciato il figlioletto. Il protagonista torna alla stazione di polizia per chiedere se possono fornirgli l'indirizzo della sua amata. Gulcemal si presenta all'inaugurazione della mostra di Deva, ma arriva con largo anticipo; dopo aver visto tutti i suoi cari, chiede ad un responsabile all'ingresso di consegnare il libro a "ciglia lunghe" da parte sua...

La Rosa della Vendetta va in onda su Canale 5 la domenica sera alle 21:20.