Endless Love torna nel pomeriggio di Canale5 da domani 21 novembre 2024. Ecco le Anticipazioni della Soap sino al 30 novembre

Anticipazioni TV

Cambio di programmazione inatteso per Endless Love. La Soap torna nel daytime di Canale5 da domani, 21 novembre 2024 e sostituisce Segreti di Famiglia. Ecco cosa sta succedendo e cosa accadrà nelle puntate della Soap dal 21 al 30 novembre 2024.

Cambio di programmazione improvviso su Canale5. Da domani, 21 novembre 2024, torna Endless Love. La Soap che dall’11 novembre non era più in onda nel pomeriggio della rete ammiraglia della Mediaset, riprenderà a farci compagnia sia nella fascia oraria delle 14.10-14.45, prima di Uomini e Donne e Amici e dopo Beautiful, sia nella prima serata del giovedì sia nel pomeriggio del sabato. Ma cosa sta succedendo?

Endless Love cancella Segreti di Famiglia: ecco cosa sta succedendo su Canale5

Segreti di Famiglia, che lo scorso 11 novembre 2024 era sbarcata nel pomeriggio di Canale5, deve lasciare il suo posto a Endless Love, la Soap che aveva sostituito. La storia di Ceylin e Ilgaz non sembra aver colpito il pubblico di Mediaset, affezionato alla storia d’amore di Nihan e Kemal.

Gli ascolti deludenti di Segreti di Famiglia hanno spinto a riproporre Endless Love anche nella fascia pomeridiana, permettendo così ai fan di continuare a seguire le vicende dei due sfortunati innamorati, ora alle prese con verità che vengono a galla e segreti non più nascosti. La Soap si avvia alla sua conclusione ma lo fa con il botto, riprendendosi – quasi di prepotenza - il suo spazio.

Endless Love: ecco quando andrà in onda la Soap

Endless Love non andrà in onda solo nel pomeriggio di Canale5 ma ci farà compagnia anche nelle prime serate del giovedì e nei sabati pomeriggio, dopo Beautiful, come stava già accadendo. Gli appuntamenti dureranno sicuramente sino al 30 novembre ma ricordiamo che la Soap sta per concludersi. Stiamo infatti per assistere al gran finale ed è probabile che questo venga trasmesso o a fine mese o nei primi di dicembre. Sarà allora che scopriremo se Segreti di Famiglia tornerà a sostituirlo o se ci sarà spazio per un altro drama turco, novità assoluta della trasmissione in chiaro su Canale5.

Segreti di Famiglia ci farà compagnia sicuramente nella seconda serata del giovedì e vedremo se tornerà anche nella seconda serata di domenica, come successo lo scorso 17 novembre 2024. Segreti potrebbe pure tornare a essere una prima serata, come era stata presentata la scorsa estate. Si naviga a vista e vi terremo aggiornati su eventuali prossimi cambiamenti.

Endless Love Anticipazioni: ecco cosa succederà dal 21 al 30 novembre 2024

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Endless Love in onda dal 21 al 30 novembre 2024 su Canale5:

Asu vuole farla franca e consiglia a Tarik di incastrare Gurcan, facendolo sembrare come il solo e vero colpevole. Kemal e Nihan, grazie a Zehir, trovano l’indirizzo di Gurcan e si dirigono da lui. Scoprono però che Tarik è stato più veloce di loro e li ha preceduti.

Emir è pronto alla vendetta e con un inganno fa arrivare Asu e Tufan in una vecchia fabbrica di scarpe, dove fa trovare loro un’auto con l’impianto idraulico e i freni rotti. Il malefico uomo vuole costringere la sorella a guidare il veicolo per ottenere la sua rivincita.

Il tentativo di vendetta viene fermato da Mujgan. La donna si fa accompagnare da Nihan sul posto e ferma Emir. Cerca anche di convincere Asu a consegnare al fratello tutti i documenti che potrebbe usare per incastrarlo o ricattarlo. La ragazza sfugge alla morte e torna a casa ma scopre che Kemal, al corrente di tutto, vuole divorziare da lei. Le cose peggiorano quando scopre che Nihan è in casa; tra lei e i due amanti scoppia il delirio.