The Family Anticipazioni 22 agosto 2024: I Soykan nel mirino, Ilyas pronto ad ucciderli tutti!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 22 agosto 2024 su Canale 5: Ilyas vuole piazzare una bomba per sterminare la famiglia Soykan!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci lasceranno di nuovo a bocca aperta. Nell'episodio in onda il 22 agosto 2024, anche questa settimana eccezionalmente alle 14:10, la famiglia si sta preparando a recarsi al cimitero in occasione dell'anniversario della morte di Yusuf. Allora, due poliziotti fanno visita ai Soykan, perché stanno continuando a portar avanti le indagini sull'omicidio di Atilla. Intanto, Ilyas fa installare una bomba su una delle automobili dei Soykan, pianificando di farla esplodere proprio durante la visita al cimitero...

The Family Anticipazioni: Ilyas è una furia cieca!

Dopo che ha scoperto che dietro la morte di suo figlio Serhat c'era davvero Aslan come sospettava, Ilyas ha giurato vendetta. Quest'ultimo ha promesso che non troverà pace fino a quando non seppellirà tutti i membri della famiglia Soykan. Per questo motivo, Ilyas è andato a trovare Hulya e l'ha messa davanti ad una scelta terribile: avrebbe dovuto scegliere quale dei suoi due figli maschi sacrificare, quello adottivo, Cihan, oppure quello naturale, il suo amato Aslan...

The Family Anticipazioni: Devin preda dei dubbi...

Intanto, all'oscuro della conversazione che Hulya sta avendo con Ilyas, Cihan ha una buona notizia da dare al resto della famiglia: la sua compagna, Aysel, è in dolce attesa, quindi lui sta per diventare padre. Nel mentre, Devin è assalita dai dubbi. Quest'ultima non sa che cosa fare. La sua coscienza le chiede di sporgere denuncia contro Aslan e gli altri Soykan, il suo cuore, invece, di tacere e restare fedelmente al fianco dell'uomo che ama e che ha sposato...

Ilyas piazza una bomba, nelle Anticipazioni di The Family del 22 agosto 2024

Ilyas sta per dimostrare che è un uomo di parola, e che con lui non si può affatto scherzare: sta per dare seguito alle sue minacce. La famiglia Soykan sta per raggiungere il cimitero per rendere omaggio al defunto Yusuf, dato che è l'anniversario della sua morte. A questo punto, però, come previsto, due poliziotti bussano alla porta della villa, poiché stanno conducendo le indagini sull'omicidio di Atilla. Intanto, Ilyas sta facendo installare una bomba su una delle automobili dei Soykan, pianificando di farla esplodere proprio durante la loro visita alla lapide di Yusuf...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.