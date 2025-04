The Family Anticipazioni 22 aprile 2025: Puntata Aggiornata dopo il cambio palinsesto per la Morte di Papa Francesco

Anticipazioni TV

Dopo il cambio di palinsesto del 21 aprile 2025 avvenuto a causa della morte di Papa Francesco, ecco la puntata aggiornata di The Family di oggi, 22 aprile 2025.

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci stupiranno. Nell'episodio in onda il 22 aprile 2025 alle 16:50, nel corso della conferenza stampa, Aslan denuncia pubblicamente Cihan, Serap ed Ilyas. In questo modo, il biondo può anche rivelare che il suo acerrimo nemico non è morto come tutti pensano. Poi, Aslan annuncia il suo imminente divorzio da Devin, ma proprio in questo momento si presenta la rossa, che dichiara di aver cambiato idea: non vuole lasciare il marito. Tuttavia, una volta rimasti soli, Devin confessa ad Aslan qual è il vero motivo per cui è tornata a casa. In seguito, il giovane viene informato da Iskender che, la notte del suo omicidio, Tolga avrebbe dovuto incontrare un assassino di nome Sansar, mentre la psicologa si sta scontrando con Hulya...

The Family: Aslan denuncia pubblicamente Ilyas!

A Villa Soykan si sta tenendo una conferenza stampa. Aslan deve fare un'importante confessione: Tolga è stato ucciso dai loro nemici, e non da Leyla, la quale è assolutamente innocente. Poi, il biondo fa i nomi di questi presunti rivali: Cihan, Serap ed Ilyas, il quale, infatti, non è morto come tutti credono, bensì è vivo e vegeto, e si sta nascondendo da qualche parte. Ilyas, che sta seguendo la diretta insieme alla figlia e al nuovo alleato, ha un'esplosione di rabbia: estrae la pistola e spara contro lo schermo della tv, dove c'è la faccia del biondo che lo sta denunciando pubblicamente...

Devin torna a Villa Soykan... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Aslan deve fare un altro annuncio degno di nota. Per il giovane è tempo di affrontare un argomento ancora più delicato, ossia la fine del suo matrimonio con Devin. Tuttavia, proprio quando Aslan dichiara che lui e sua moglie hanno deciso di mettere la parola "fine" alla loro relazione amorosa, ecco che appare Devin. La rossa afferma con determinazione di aver cambiato idea: resterà al fianco di Aslan, dato che l'amore che li lega è più forte di qualsiasi altra cosa. Lui sembra contento, mentre Hulya li osserva furente...

Devin fa una confessione ad Aslan, nelle Anticipazioni della puntata del 22 aprile 2025 di The Family

Una volta che restano soli, Devin spiega ad Aslan qual è il vero motivo per cui ha effettuato questo "cambio di rotta" improvviso: non è tornata a Villa Soykan per lui, ma soltanto perché Leyla l'ha implorata di prendersi cura dei suoi figlioletti finché lei non uscirà di prigione. Aslan è comunque felice di saperla di nuovo al suo fianco. Poi, quest'ultimo riceve un'interessante notizia da Iskender. Lo scagnozzo lo avvisa del fatto che, la notte del suo omicidio, Tolga doveva incontrare un assassino di nome Sansar. Aslan ritiene necessario mettersi subito sulle sue tracce. Al contempo, si sta venendo a verificare un duro faccia a faccia tra Hulya e Devin: la prima vuole che se ne vada, la seconda le risponde che non può accontentarla, perché è lì per fare un grande favore alla povera Leyla...

